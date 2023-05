Lo que se sabe de la desaparición de siete jóvenes en 'call centers' de México

El caso ha encendido las alarmas en Jalisco, el estado con el mayor número de personas no localizadas: 14.041 desaparecidos, según el registro local.

Las autoridades mexicanas trabajan en la localización de siete jóvenes —cinco hombres y dos mujeres— que trabajaban en dos 'call centers' del estado de Jalisco y que fueron desaparecidos entre el 20 y el 22 de mayo.

El caso ha encendido las alarmas en la entidad del oeste del país que más desapariciones tiene registradas: 14.041 personas no localizadas, según el registro local.

Las personas desaparecidas son los hermanos Itzel Abigail, y Carlos David; Jesús Alfredo; Arturo; Carlos Benjamín; Mayra Karina; y Jorge Miguel. De acuerdo con sus familiares, habría otra víctima de desaparición, por lo que serían ocho las personas no localizadas. No obstante, las autoridades no han confirmado esta información difundida por medios locales.

Hipótesis

Hasta ahora, las autoridades indagan el probable reclutamiento forzado de los jóvenes y la hipótesis de que en esos 'call centers' se realizarían estafas telefónicas para la venta fraudulenta de tiempos compartidos (ofertas turísticas de estadía) a ciudadanos extranjeros.

El lunes en la mañana, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, expresó que en la investigación preliminar hay elementos que ofrecen indicios de "que no se trataba de un 'call center', sino de un centro de operaciones de otra naturaleza".

Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, apuntó este martes: "Los primeros indicios (refieren que) sí se trata de personas que estaban realizando algún tipo de fraudes inmobiliarios y algún tipo de extorsiones telefónicas".

Cateos

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) de Jalisco ha realizado cateos a dos inmuebles de la colonia Jardines Vallarta de Zapopan. En esa revisión, los funcionarios encontraron un "trozo de tela con mancha rojiza, cinchos de plástico y un trapeador con manchas rojizas".

Asimismo, la dependencia localizó "pizarrones con anotaciones de nombres de personas de nacionalidad extranjera, anotaciones de membresías o tiempos compartidos y metas económicas a lograrse".

El CJNG

En marzo pasado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. informó que había impuesto sanciones a ocho empresas mexicanas que estarían vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la operación de fraudes en la venta de tiempos compartidos en destinos turísticos y que, a menudo, tendrían como objetivo a ciudadanos estadounidenses.

"Este delito, que puede defraudar a las víctimas de los ahorros de toda su vida, genera otra importante fuente de ingresos para el cártel y fortalece su empresa criminal en general", acusó Andrea M. Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos (OFAC, por sus siglas en inglés).

De momento, la secretaria Rodríguez evitó confirmar si el CJNG estaría detrás de la operación de los 'call centers'. "Estamos viendo exactamente a qué grupo delictivo corresponde", dijo.