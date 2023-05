"Lo están protegiendo": López Obrador enviará otra carta a Israel para pedir extradición de Zerón

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que enviará una segunda carta al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para insistir en la extradición del exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, supuestamente vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

"Se fue a Israel porqué allá lo están protegiendo. Voy a enviar una segunda carta al primer ministro de Israel sobre este tema. No es posible que Israel proteja a quien está acusado en México de tortura", manifestó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

En esa misma línea, López Obrador insistió: "ningún país debe proteger a torturadores y mucho menos un país que padeció, que sufrió su pueblo de torturas, eso es una incongruencia".

El mandatario se mostró confiado en que ante esta segunda carta al Gobierno israelí en este caso sobre Zerón "va a haber respuesta".

López Obrador envió una primera misiva a las autoridades de Israel en septiembre de 2021, cuando ejercía como primer ministro Naftalí Bennett. En marzo pasado reveló que el Gobierno aún no tenía respuesta.

Aunque Israel y México no tienen acuerdos en materia de extradición, el mandatario ha pedido previamente que se encuentre un "mecanismo" para que este proceso se haga.

"Nosotros no espiamos"

Por otro lado, el presidente mexicano se refirió nuevamente a la acusación que han hecho contra su administración, por una revelación que hizo el diario The New York Times (NYT) sobre un presunto espionaje al subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, con el programa Pegasus.

"Nosotros no espiamos a ninguna persona, ningún ciudadano, no espiamos a periodistas y mucho menos a servidores públicos, a nadie", expresó López Obrador.

Señaló que en su Gobierno se hace investigación "para asuntos relacionados con el combate a la delincuencia", "de conformidad con la ley" y "por seguridad nacional".

Insistió en que la acusación "es una invención" y tiene como propósito perjudicara su administración. Sin embargo, el mandatario consideró que "es muy importante" aclarar el caso.

"Hay que ver quien lo hizo, pero no fue el Gobierno federal, no fue el Ejército, no fue el sistema de inteligencia, seguramente si lo intervinieron fueron los mismos de siempre, estos conservadores, autoritarios, queriendo confundir", señaló.

