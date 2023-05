Pekín suspende su plan para construir la primera central nuclear flotante en el mar de la China Meridional

Las autoridades chinas han suspendido el inicio de la construcción de la primera central nuclear flotante del país en el mar de la China Meridional, pese a que estaba todo listo para comenzar, por preocupaciones de seguridad, recoge South China Morning Post.

La decisión deja con un futuro incierto al ambicioso plan, iniciado hace ya 10 años, para disponer de una flota de reactores de energía nuclear destinada a generar electricidad para infraestructura marina crítica, parte de ella en islas remotas del mar de la China Meridional.

"La seguridad y la viabilidad siguen siendo las principales preocupaciones de las autoridades reguladoras", señaló el equipo de ingenieros a cargo de la construcción, en un artículo publicado el 25 de mayo en la revista especializada Nuclear Power Engineering.

La decisión del regulador nacional sorprendió a los científicos, ya que los reactores de energía nuclear flotantes normalmente se consideran más seguros que los que están en tierra.

Según el equipo, dirigido por Wang Donghui, del Centro Nacional de Investigación Tecnológica de Plataformas Nucleares Marinas de Energía, las centrales flotantes ofrecen más ventajas para los gobiernos y el público en general, porque al estar ubicadas en el mar, son menos vulnerables que las instalaciones terrestres a terremotos y otros cataclismos.

"El océano actúa como disipador natural de calor, lo que ayuda a enfriar el núcleo del reactor y lo hace intrínsecamente más seguro. En caso de accidente extremo, se puede utilizar el agua del mar como refrigerante de emergencia para evitar la fusión del núcleo y garantizar la seguridad del reactor", indicó el equipo en el mencionado artículo.

No obstante, una de las principales preocupaciones es que las plantas de energía nuclear flotantes podrían enfrentar amenazas de seguridad no solo por mar y aire, sino también mediante ataques submarinos. Las plantas también serían vulnerables a vehículos aéreos no tripulados, que podrían sobrevolarlas y atacarlas con bombas u otros proyectiles.

En respuesta a estas preocupaciones, el equipo de Wang ha propuesto una planta de energía nuclear flotante alternativa en un muelle que se ubicará cerca de la China continental.