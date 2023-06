Conmoción en Colombia por el asesinato de una joven que había denunciado a su agresor

Un nuevo feminicidio conmociona a Colombia. Se trata del asesinato de la joven Julieth Girlesa Cornelio, de 29 años, ocurrido el pasado viernes en el municipio de Bello, en Antioquia, al noroccidente del país suramericano.

El supuesto autor del crimen es un hombre identificado como Johan Sebastián Hernández Arango, de 32 años, expareja sentimental de la víctima y a quien ella había denunciado por violencia intrafamiliar, lo que ha causado indignación en el país.

Hernández se presentó ante las autoridades, confesó el crimen y entregó las coordenadas del cuerpo sin vida de la mujer. Sin embargo, está prófugo, puesto que quedó en libertad, debido a que cuando se entregó no había orden de captura, reseñó Blu Radio.

"Sabía que la iban a matar"

Cornelio, contó su madre Eliana al mencionado medio, había denunciado a su agresor hace año y medio por violencia intrafamiliar. Asimismo, la Fiscalía solicitó una medida de protección en favor de Cornelio el 3 de febrero de 2022, al considerar que la mujer se encontraba en riesgo. Sin embargo, eso no impedía que Hernández siguiera apareciéndose en su casa.

"A cada rato venía por acá, llamamos a la Policía y venían al rato; lo único que hacían era hablar con ella y ya", comentó la madre.

Eliana relató, según cita El Colombiano, que "Julieth decía que la ley no servía, que la iban a matar" y fue lo que pasó. "¿Qué hicieron? No hicieron nada. Esperaron a que la mataran. Las denuncias que hizo se perdieron", añadió la madre.

El crimen

El pasado viernes, Cornelio fue abordada por Hernández cuando salió del trabajo. El hombre la habría obligado a irse con él en un taxi. La pareja se bajó del vehículo a la altura de una zona boscosa en el barrio Zamora, en la autopista Medellín-Bogotá.

De acuerdo con el testimonio del taxista, él se comunicó al número de emergencia nacional para alertar que movilizó a una pareja que estuvo discutiendo durante el recorrido por temas de dinero y la manutención del hijo de ambos. En la discusión, el hombre estuvo amenazando a la mujer.

Según contó Eliana, cuando se comunicó al teléfono de su hija respondió Hernández, confesando haberla matado.

"Me contestó desde el celular de mi hija y me dijo: 'tranquila, ya la maté, me voy a entregar (...) a usted también la voy a matar por alcahueta'", relató.

El cuerpo de la mujer fue encontrado por la comunidad. Según la inspección judicial, la joven fue ahorcada con una chaqueta hasta causarle la muerte.

Eliana contó que Hernández ya había intentado asesinar a Cornelio una vez, delante de su propio hijo.