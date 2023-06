EE.UU. dice tener garantías de que Ucrania no utilizará los F-16 para atacar a Rusia

"No queremos ver ataques dentro de Rusia llevados a cabo con equipamiento suministrado por EE.UU.", afirmó el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró este miércoles en rueda de prensa que EE.UU. ni apoya ni alienta los ataques contra Rusia y aseguró que las autoridades ucranianas han garantizado que no utilizarán las armas suministradas por Washington (lo que incluye los cazas F-16) para atacar el territorio ruso.

"No apoyamos los ataques dentro de Rusia y no vamos a cambiar nuestra política acerca de no permitir o alentar esos ataques", destacó el portavoz, y agregó: "El propio presidente Zelenski nos ha asegurado que respetan esas preocupaciones, las entienden, las aprecian y las respetan".

Preguntado sobre si hay garantías de que Ucrania no utilizará cazas F-16 para atacar a Rusia, Kirby aseguró que EE.UU. ha recibido estas garantías "en varios niveles, no solo del presidente Zelenski, sino de otros altos líderes militares y de defensa de Ucrania". "No queremos ver ataques dentro de Rusia llevados a cabo con equipamiento suministrado por EE.UU.", recalcó.

Kirby señaló que EE.UU. solo suministra armas y asesora a los dirigentes ucranianos, pero que todas las decisiones las toman el presidente Vladímir Zelenski y los mandos militares ucranianos. "No les decimos dónde atacar, no le decimos cómo llevar a cabo sus operaciones. Les damos equipamiento, les damos entrenamiento, les damos consejo y asesoramiento. Incluso realizamos con ellos ejercicios de simulación para ayudarles a planificar lo que van a hacer. Pero en última instancia el presidente Zelenski y sus mandos militares deciden lo que van a hacer desde una perspectiva militar y deciden lo que van a hacer con el equipo que se les ha proporcionado y que ahora poseen", subrayó.