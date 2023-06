Paro, desabastecimiento y pedido de renuncia de ministra de Salud: epidemia de dengue golpea Perú

La epidemia de dengue ha desatado una nueva crisis sanitaria en Perú que incluso ha saltado a la política, con la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, señalada por su "deficiente" gestión.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa) notifica, hasta la semana 20 de 2023, unos 98.760 casos de dengue en el país, de los cuales 121 han perdido la vida.

Mientras que el congresista Edward Málaga indicó que los datos del sector muestran 153 personas fallecidas, 1.212 hospitalizadas y un total de 111.085 casos a nivel nacional.

"La epidemia del #dengue 2023 ya suma oficialmente 167 muertos y 117203 casos, pero estos son solo la punta de un iceberg enorme con una base muy ancha de infectados asintomáticos y con síntomas leves que contribuyen a la transmisión pero no suman a las estadísticas oficiales!!!" pic.twitter.com/R5YdYK4mfq — Antonio M Quispe MD PhD 🇵🇪 (@drantonioquispe) June 1, 2023

Así lo plasmó en una carta pública dirigida a Gutiérrez, en la cual le expresó su "profunda decepción y malestar por el deficiente manejo de la epidemia de dengue por parte del Minsa".

Dimisión

En su misiva, de tres páginas, el parlamentario le pidió a Gutiérrez que renuncie a su cargo, dado que "su perfil profesional no reúne ni se acerca" a los requerimientos que —considera— debería tener, "pues parece más bien orientado a la gestión administrativa de establecimientos de salud".

"El Perú enfrenta retos extraordinarios en salud. Por ello, necesitamos a un(a) profesional extraordinario(a) al frente del Minsa, con preparación y experiencia sobresalientes en salud pública y epidemiología, con una sólida formación en ciencias básicas y tecnologías sanitarias, con solvencia en el manejo práctico de crisis de salud", sostuvo.

Ante el pésimo manejo de la epidemia de dengue y la deficiente gestión del sector salud, compartimos la carta que hemos enviado hoy a la ministra de @Minsa_Peru exponiendo los argumentos y sustentos que justifican su renuncia inmediata al cargo.🔗 Enlace: https://t.co/caLKrNsK0Mpic.twitter.com/bmobYiv6xc — Despacho Ed Málaga-Trillo 🇵🇪 (@despacho_emt) May 31, 2023

Además de fustigar su tesis para optar al grado de doctora, arremetió contra la hoja de vida de la funcionaria. Por lo cual, la instó a "autoevaluar su desempeño" y a dejar su puesto para que el Gobierno designe "una persona con un perfil más idóneo para el cargo".

Más críticas en Piura

Piura es la localidad más afectada por la infección. La Dirección Regional de Salud informó que hay más de 30.000 contagios en toda la región.

En ese contexto, este jueves se realiza un paro específicamente en contra de la ministra.

"Solamente por hoy día. Sin embargo, esperamos que sea un llamado de atención para que el Ministerio de Salud cambie, mejore y refuerce la estrategia de lucha contra el dengue", señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Javier Bereche.

MINISTRA INCOMPETENTE ⛔ Rosa Gutiérrez, Ministra de Salud, huyó de conferencia en Piura al ser cuestionada por llegar solo para la foto y negar la realidad del dengue en la región. No quiso asumir su responsabilidad y culpó a Diresa Piura. pic.twitter.com/KNmC8XfWSi — SinVergüenzas (@SinVerguenzasPE) May 30, 2023

Entrevistado en la emisora local Exitosa, Bereche puntualizó que en toda la región "no existe una cama libre", ni en el sector privado ni en el público.

"No entendemos cómo no hay una estrategia desde el Minsa para poder encontrar estos medicamentos para toda la población", afirmó. "Las personas están siendo atendidas en sus vehículos, en silla de ruedas, en los pasillos. No hay un espacio para ser atendido", añadió.

El Colectivo Regional por la Salud y la Vida, una de las organizaciones que respalda la protesta de esta jornada, declaró a Gutiérrez como persona no grata y pidió su destitución.

Falta de implementos

Un sinfín de personas han denunciado en medios de comunicación que hay desabastecimiento en la nación andina. Por ejemplo, en la zona de Chiclayo familiares de pacientes han alertado que deben adquirir los insumos en farmacias particulares.

"Nosotros tenemos que comprar nuestro termómetro, si no nos mandan a campar afuera a la calle, incluso nos mandan a un particular porque en la farmacia del SIS (Seguro Integral de Salud) no hay nada", declaró un testigo a RPP.

#Piura Hospital Jorge Reátegui por dentro. El dengue parece haberse ensañado con los niños. Faltan camas. Falta personal. Faltan medicamentos. Atención, @EsSaludPeru. pic.twitter.com/W7wK44pasS — Carlos Chunga (@enriquechunga) May 31, 2023

Para comprar todo tipo de suplementos, como suero, ampollas y agujas, deben salir de los hospitales y adquirirlos a mayor precio, añadió.

No obstante, la semana pasada el Minsa aseveró que no hay desabastecimiento de medicamentos para pacientes afectados por el dengue en el departamento de Piura.