La cantante DaniLeigh protagoniza un accidente borracha y huye dejando a un hombre con la columna rota

La cantante estadounidense DaniLeigh fue arrestada en la madrugada de este martes por la Policía de Miami tras protagonizar un accidente de tránsito. Presuntamente, la bailarina y coreógrafa, conduciendo bajo los efectos del alcohol, golpeó con su Mercedes-Benz G550 a un hombre que iba con un patinete motorizado en la localidad de South Beach.

Un informe policial, obtenido por el portal TMZ, señala que DaniLeigh conducía a alta velocidad y que, además de no detenerse tras el choque, arrastró al conductor del patinete casi una cuadra. Un testigo puso al tanto de lo ocurrido a oficiales de la zona, quienes lograron alcanzarla y detenerla. La artista, de 28 años, afirmó que no había atropellado a nadie y que no había consumido bebidas alcohólicas.

Sin embargo, dos pruebas de alcoholemia revelaron un nivel dos veces por encima del permitido para manejar, por lo que DaniLeigh fue arrestada y acusada de tres cargos por delitos graves: abandonar la escena de un accidente sin prestar atención, conducir bajo la influencia del alcohol y daños a la propiedad. De acuerdo con la revista People, la rapera, cuyo nombre real es Danielle Leigh Curie, estuvo tras las rejas cerca de tres horas y recobró su libertad pagando una fianza de 9.500 dólares.

En cuanto a la víctima, fue trasladada a un hospital y según los médicos sufrió una laceración en un riñón y una fractura en la columna vertebral. Sin embargo, ninguna de las dos lesiones pone en peligro su vida.