La agresión machista contra candidata a alcaldía en Colombia fue un 'performance'

Como un 'performance' para visibilizar la violencia de género calificó la publicista colombiana Isa, conocida como 'La Negra Vikinga', el montaje sobre un supuesto ataque machista contra la precandidata a la alcaldía colombiana de Cali, Catalina Ortiz, mientras protagonizaba un acto de campaña.

"Invité a mi amigo Fernando (…) ayúdame a evidenciar esa violencia de género. Él, que es una personota, me dijo: 'vamos a hacer teatro del oprimido' y eso fue lo que pusimos en escena. Obviamente, para poder hacer todo eso, tuve que coger desprevenida a Cata. Si no, no hubiera sido una reacción natural", explicó en un video difundido en su cuenta de Twitter.

Esta es la verdad del video de Catalina Ortiz, gracias a todos los que defendieron el performance que evidencia lo que sufrimos las mujeres todos los días en la calle. ¡No seguirá pasando! 😵‍💫 pic.twitter.com/peQ733bCO7 — así es isa! (@LaNegraVikinga) June 1, 2023

La profesional justificó su proceder alegando que las mujeres a diario padecen los embates de la violencia machista. "Sí hemos sido víctimas de violencia. Como cualquier mujer que sale a la calle, nos han gritado cosas", indicó, antes de referir que el fin de semana previo a la agresión simulada, fue insultada.

"Me dio mucha indignación lo que pasó el sábado (27 de mayo) y decidí hacer un 'performance' de eso", relató.

De acuerdo con su declaración, estaba previsto que Ortiz revisara la pieza antes de subirla a las plataformas virtuales, pero por un motivo no especificado, comenzó a circular en las redes sociales sin la aprobación de la precandidata, donde se viralizó rápidamente.

Versión de Ortiz

Por su parte, Ortiz admitió este jueves que se trataba de un montaje, aunque negó en medios locales haber tenido conocimiento de la situación.

"El que tenga información de que yo sabía, que la adjunte. Yo seguiré pidiendo disculpas a las personas que se han sentido ofendidas con este acto. Yo salí a entregar volantes, me pasó lo que me pasó e incluso puse una denuncia penal. Yo no era consciente que eso había sido un montaje. No sé por qué la persona de mi equipo no avisó y el tema se estaba convirtiéndose en una bola de nieve", aseguró en una entrevista concedida a Caracol Radio.

Ortiz subrayó que la mayor parte de su equipo de campaña no estuvo implicado en la situación. "Por eso es que cogió tanto vuelo, porque ninguno era consciente que fuera una actuación", dijo. También comentó que la autora del 'performance' ya no trabajaba con ella.

Adicionalmente, lamentó lo sucedido en su cuenta de Twitter y sostuvo que "nunca" fue informada ni pagó por la representación, al tiempo que subrayó que "las agresiones contra las mujeres son una realidad y no son un un juego".

Frente al incidente conocido de agresión machista en las calles de Cali quiero decir lo siguiente. 1) lamento lo ocurrido y reitero que no conocía que lo que acontecido fuera una puesta en escena. Nunca fui informada, ni pagué por esto, ni tuve conocimiento de que no fuera real… — Catalina Ortiz Lalinde (@cataortizco) June 1, 2023

"Me disculpo profundamente por lo ocurrido y les pido que esto sirva para hacer un frente unido por la defensa de los derechos de las mujeres", se lee en su trino.

En la misma línea ratificó su "dolor" por lo sucedido, así como su compromiso con la protección de las mujeres.

¿Cómo fue el ataque contra Catalina Ortiz?

El pasado 29 de mayo, Ortiz repartía volantes en Cali para promocionar su candidatura, cuando un hombre que circulaba en un vehículo se detuvo y le espetó: "Vaya para la casa, mija, es lo que ha de hacer".

La política lo confrontó y él, como respuesta, le lanzó agua en la cara, mientras le gritaba "vieja sinvergüenza" y le pedía que dejara de "engañar a la gente".

"La mujer tiene que estar en la casa, necesita mano fuerte para que la gobierne", aseguraba el hombre, en medio de la conmoción de Ortiz y de la gente que estaba alrededor.

El suceso despertó la indignación de amplios sectores de la sociedad colombiana e incluso fue tachado como una muestra de violencia política.