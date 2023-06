"A mí no me avisaron": Édgar Vivar de 'El Chavo del Ocho' recuerda cómo se enteró del final del icónico programa

"[No me dijeron] ni muchas gracias. Yo me vine a enterar por el periódico, te lo juro", señaló el actor que dio vida al Señor Barriga y a Ñoño.

El actor mexicano Édgar Vivar, famoso por encarnar al Señor Barriga y a Ñoño en 'El Chavo Del Ocho', reveló que nadie de la producción de Televisa se puso en contacto con él para notificarle que el icónico programa llegaba su fin, y que se enteró por otros medios.

"[No me dijeron] ni muchas gracias. Yo me vine a enterar por el periódico, te lo juro. A mí no me avisaron", confesó Vivar en entrevista con el también actor Darío Ripoll para su canal de Youtube 'Acapulco en la azotea'.

'El Chavo' inició como un 'sketch' y de 1973 a 1980 tuvo su propio 'show'. Más tarde se integró como parte del programa 'Chespirito' y así continuó hasta 1992, año en que terminó debido a que su creador Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como 'Chespirito', se negó a la decisión de la productora de cambiar el día de transmisión de los lunes a los fines de semana.

"Roberto [Bolaños] me dijo algo que en mí pesó mucho: 'Necesitamos vacaciones' y yo le respondí 'tienes toda la razón'", relató al revelar los detalles de la conversación que tuvo con Bolaños tras enterarse de que la serie televisiva llegaba a su fin.