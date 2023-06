¿Сómo un 'influencer' se volvió millonario en dos días con un solo tuit?

El 'influencer' y fundador del sitio especializado en la venta de NFT (tokens no fungibles) Not Larva Labs, Jeremy Cahen, mejor conocido como Pauly, se hizo millonario en cuestión de días gracias a que miles de personas le transfirieron criptodivisas, después de que publicara un GIF en sus redes sociales.

Luego de que varios usuarios en Twitter publicaran sus carteras de criptomonedas prometiendo "preventas" exclusivas de tokens, el 'influencer' decidió hacer lo mismo. Sin embargo, a diferencia de los otros internautas, Pauly no prometió nada, incluso fue claro al advertir que no recibirían nada a cambio.

El 30 demayo, Cahen publicó la dirección de una cartera para recibir criptomoneda con la leyenda "deposite ETH (ethereum) aquí", acompañada por un GIF con una secuencia de una famosa escena de la película 'Charlie y la fábrica de chocolate', en la que de Willy Wonka dice: "no recibes nada".

Para su sorpresa, a los siete minutos de haber hecho la publicación descubrió que la billetera ya había recibido 0,04 ETH, el equivalente a 73 dólares. Desde entonces, ha recibido más de 10.000 transferencias por poco más de 1,3 millones de dólares (704,16 ETH).

Esta situación ha llevado a algunos internautas a acusar a Pauly de jugar con la ingenuidad de las personas que buscan especular con las criptomonedas. No obstante, este ha sido enfático en que dejó claro que no daría nada a cambio. "No hay preventa, literalmente no se está vendiendo nada", respondió a las críticas.

