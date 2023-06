"Esto no va a ocurrir pronto": Ministro de Defensa británico, sobre la posible adhesión de Ucrania a la OTAN

Según Ben Wallace, la Alianza, así como la UE, no debe repetir los errores del pasado en cuanto a prometer de más a los candidatos.

La OTAN y la UE no deben repetir los errores del pasado en cuanto a prometer de más a los candidatos, afirmó este viernes el ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, en una entrevista con The Washington Post. Así reaccionó a la pregunta sobre las perspectivas de la posible adhesión de Ucrania a la alianza militar.

"Tenemos que ser realistas y decir: 'eso no va a ocurrir en Vilna, eso no va a ocurrir pronto'", señaló Wallace, haciendo referencia a la cumbre de la OTAN que se celebrará este verano en la capital de Lituania. "Pero, ¿qué pueden hacer estas potencias que quieren ser más activos en la ayuda a Ucrania y darle un efecto, aunque no sea del 100 %, similar a lo que ofrece la OTAN?", añadió.

De acuerdo con el ministro, varios países están listos para crear "pactos de defensa mutua" bilaterales o multilaterales con Kiev y comprometerse a establecer planes a largo plazo encaminados a reforzar sus capacidades militares "para garantizar que sea una circunstancia muy costosa para Rusia o cualquiera invadir Ucrania en el futuro".