Docentes de Alemania proponen reformar el sistema de calificación debido a la irrupción del ChatGPT

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y el uso de herramientas como el ChatGPT por parte de los alumnos llevaron a la Asociación de Docentes de Baviera, Alemania, a pedir una rápida reforma del sistema tradicional de calificación de los estudiantes. "La forma en que funciona nuestro sistema escolar, la lógica del sistema, está llegando a sus límites", expresó Simone Fleischmann, presidenta de la Asociación de Docentes de Baviera.

La polémica comenzó luego de que alumnos de Hamburgo quedaran bajo la sospecha de haber realizado exámenes con la ayuda del ChatGPT. Por eso, según Fleischmann, las escuelas deben repensar sus metodologías ya que no pueden negar "los desarrollos en esta área prometedora". "La calificación no solo debe darse por la memorización, sino que debe evaluar el proceso de aprendizaje. No importa si el niño elaboró el material por su cuenta o con ayuda de una IA", consideró y afirmó que lo que cuenta es que los alumnos sean "capaces de tratar de manera competente y crítica con los nuevos medios".