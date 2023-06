The Telegraph: Oficiales británicos piden no reclutar a más "pilotos blancos inútiles" en la Fuerza Aérea

La Real Fuerza Aérea británica (RAF, por sus siglas en inglés) habría instruido a sus oficiales para dejar de reclutar a "pilotos varones blancos inútiles" para los cursos de formación, con el fin de incrementar el personal femenino y de minorías étnica, reporta The Telegraph.

De acuerdo al medio, a través de un correo electrónico que fue filtrado a la prensa, el jefe de escuadrón Andrew Harwin, que formaba parte del Centro de Selección de Oficiales y Tripulación Aérea, habría hecho dicha petición para impulsar la diversidad al interior de la RAF.

En la misiva, fechada el 19 de enero del 2021, Harwin escribió: "He observado que en los últimos tiempos los candidatos han sido predominantemente hombres blancos", agregando que en caso de no encontrar suficientes reclutas negros, asiáticos, de minorías étnicas y mujeres, deberían pausar el proceso de selección hasta hallarlos.

"No necesito ver montones de pilotos blancos inútiles, concentrémonos lo más posible. Estoy más que feliz de reducir el número de embarques si es necesario para tener una junta equilibrada entre hombres, mujeres y minorías étnicas", comentó el oficial.

En un correo enviado al día siguiente, reporta Sky News, Harwin aseguró a un colega que estaban teniendo problemas para cumplir con las cuotas de diversidad y le reveló que ya estaba tomando cartas en el asunto para que hubiera más candidatos de minorías étnicas y mujeres en los procesos de selección.

Esta situación ha causado polémica en Reino Unido, ya que, en opinión de algunos políticos, la medida perjudica directamente y discrimina a la población blanca, cuyas posibilidades unirse a la Fuerza Aérea se ven limitadas.

Por su parte, altos mandos de la RAF aseguraron que la medida reafirmativa es bienintencionada y no ha disminuido la capacidad operativa de la fuerza. "Los estándares de selección no fueron ni han sido alterados y no hubo ningún compromiso de los estándares de entrada y ningún impacto en la primera línea o la eficacia operativa", aseguró un portavoz tras las acusaciones.