EE.UU.: "Un conflicto en torno a Taiwán sería devastador y afectaría a la economía de una manera que no podemos imaginar"

Según Lloyd Austin, "EE.UU. no busca una nueva Guerra Fría", y la competencia entre Pekín y Washington "no tiene que extenderse al conflicto".

Un posible conflicto en el estrecho de Taiwán sería "devastador", afirmó este viernes el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, al intervenir en la conferencia anual de seguridad intergubernamental de Asia-Pacífico, celebrada en Singapur y conocida como 'Diálogo de Shangri-La'.

"Estamos decididos a mantener la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán. Así como varios otros países en todo el mundo, y esa cantidad sigue creciendo", señaló Austin.

"EE.UU. no busca una nueva Guerra Fría. Y la competencia [entre Pekín y Washington] no tiene que extenderse al conflicto. Y la región no tiene que ser dividida en bloques hostiles. En cambio, trabajamos en fortalecer los límites del conflicto, redoblar nuestra diplomacia, y reforzar la paz, seguridad y estabilidad en la región", aseveró.

Después del discurso, en el marco de una sesión de preguntas, Austin dijo que "conflicto en el estrecho de Taiwán afectaría la economía global de una manera que no podemos imaginar", recoge la CNN.

El secretario señaló que EE.UU. está "profundamente comprometido" con la preservación del 'statu quo' en Taiwán y subrayó que se opone a cambios unilaterales de cualquiera de las partes. "El conflicto no es inminente ni inevitable. La disuasión es fuerte hoy y es nuestro trabajo mantenerla así", sostuvo.