Viktor Orbán afirma que en la política de la UE hay mucho "bla bla"

La UE pierde su competitividad y necesita personas con "energía, compromiso y pasión", afirmó este viernes el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, citado por medios locales. Hizo estas declaraciones después de recibir al líder del partido de extrema derecha español Vox, Santiago Abascal.

De acuerdo con Orbán, en la política actual de la UE hay mucho "bla bla" porque se repiten declaraciones que "no sabemos que significan", y no se rigen por acciones. Además, Orbán y Abascal acordaron la cooperación bilateral entre sus partidos, Fidesz y Vox, respectivamente. El primer ministro calificó también a Vox como un partido que ama a su país y se dedica a fomentar los valores tradicionales. "Quisiéramos ver también un giro a la derecha en Europa", manifestó.

Entre tanto, Abascal habló sobre "el acoso, la persecución y la discriminación ideológica y el chantaje que padece el pueblo húngaro como consecuencia de sus decisiones soberanas". Además, destacó que "ese acoso y esa discriminación ideológica son el verdadero peligro para la unidad europea y abren un peligroso precedente".

Según el político español, los funcionarios europeos, que no fueron elegidos de manera democrática, no tienen derecho a decidir "sobre lo que los pueblos han decidido soberanamente". "No es aceptable esa doble vara de medir, ese doble estándar que padecen algunas naciones que son ideológicamente perseguidas y chantajeadas mientras algunos otros parece que cuentan con el derecho, una vez obedecen a los oligarcas de Bruselas, de hacer cualquier otra cosa en sus naciones", concluyó.