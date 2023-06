Ucrania presiona a la OTAN para conseguir la adhesión plena en la alianza

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, ha declarado este viernes que únicamente la membresía plena en la OTAN puede proteger verdaderamente a Ucrania.

"No estamos buscando un sustituto para la OTAN y es muy importante que nuestros socios nos escuchen", ha asegurado el mandatario ucraniano durante una rueda de prensa tras su reunión con el presidente de Estonia, Alar Karis, en Kiev. "Por eso estamos teniendo tantas reuniones al más alto nivel. No estamos buscando una alternativa", ha reiterado.

Zelenski se refirió al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte que prevé que un ataque contra un miembro de la OTAN "será considerado un ataque contra todos ellos", por lo que estos compromisos de defenderse unos a otros serían "las mejores garantías de seguridad para Ucrania".

La declaración de Zelenski se produce después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, pese a haber admitido que sería difícil lograr un consenso sobre la plena membresía, sugirió que se diera a Ucrania "un camino hacia la adhesión" a la OTAN con "garantías de seguridad fuertes, concretas y tangibles".

Ultimátums de Kiev

En este contexto, Financial Times informó este miércoles que Zelenski había lanzado un ultimátum a sus homólogos occidentales. De acuerdo con el medio, que cita a funcionarios familiarizados con el asunto, Zelenski "ha dejado claro a los líderes de la OTAN que no asistirá a la cumbre en Vilna sin garantías de seguridad concretas y una hoja de ruta para la adhesión" futura. La cumbre tendrá lugar en Lituania del 11 al 12 de julio.

Por su parte, el canciller ucraniano, Dmitri Kuleba, indicó este 3 de junio dijo que Ucrania debería unirse a la OTAN sin un Plan de Acción de Membresía (MAP, por sus siglas en inglés), al que tachó como un mecanismo anticuado y que "no debe aplicarse a Ucrania". "Creemos que el MAP ya no debe considerarse un elemento en el camino hacia la membresía", insistió durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna.

A pesar de esta línea de política de Kiev, varios de los miembros de la alianza atlántica dicen abiertamente que Ucrania no puede ahora cumplir con "muchas de las condiciones" necesarias para adherirse a la OTAN.

Así, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, este 1 de junio subrayó que la OTAN no puede hablar sobre la adhesión de nuevos miembros en medio del conflicto armado en Ucrania. Por su parte, el ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, también señaló que la adhesión de Ucrania "no va a ocurrir en Vilna, no va a ocurrir pronto".