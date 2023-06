AS: Ronaldo continuará en Arabia Saudita y su club le da la potestad de escoger nuevos refuerzos

Cristiano Ronaldo desmintió los rumores de su descontento en su actual club, el Al Nassr de Arabia Saudita, y reiteró su deseo no solo de quedarse en el equipo, sino de convertir la liga saudita en una de las mejores del mundo. "Estoy feliz aquí, quiero continuar aquí, continuaré aquí", dijo este jueves en una entrevista exclusiva para la Liga Profesional Saudita (SPL, por sus siglas en inglés).

En este contexto, el diario deportivo AS señala este sábado que, en el marco de las aspiraciones de Ronaldo para sacar a su equipo campeón la próxima temporada, los dirigentes del Al Nassr le han "otorgado" facultades que le permiten participar en ciertas decisiones del club, por ejemplo, en lo relacionado con la contratación de refuerzos.

"Los dirigentes del Al Nassr quieren rodear a Cristiano de jugadores que sean de su agrado. De ahí que la opinión del portugués resultará determinante a la hora de fichar. Incluso, él mismo ha puesto sobre la mesa el nombre de algún jugador que supondría un refuerzo importante", escribe el periodista Manu Sainz en la nota.

Además de su situación profesional, AS señala que el luso y su familia están "muy integrados" a la vida de Riad y son tratados "con las máximas atenciones y consideración". Y es que Arabia Saudita está aprovechando la popularidad y la fama del jugador para "proyectar a través de él y su familia una idea de país moderno y abierto".

Al respecto, Ronaldo confesó en su diálogo con la SPL que ajustarse a la cultura y las costumbres de Medio Oriente ha sido un desafío. No obstante, recalca que ha disfrutado cada experiencia porque "con esas cosas se aprende". "Es difícil, pero no es nada que no haya visto antes", añadió.

La llegada de Cristiano a la liga árabe ha despertado el interés de otros grandes jugadores del fútbol mundial, como Lionel Messi y Karim Benzema. Al respecto, el portugués considera que la incorporación de estos y otros deportistas de alto renombre acelerará el proceso de mejora de la liga. "Si vienen grandes jugadores y grandes nombres, jugadores jóvenes, 'viejos jugadores', todos son muy bienvenidos porque, si eso sucede, la liga mejorará un poco", dijo.

