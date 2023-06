El inusual fenómeno por el que los fanes de Taylor Swift no pueden recordar sus conciertos

Varios fanáticos de la cantante Taylor Swift afirmaron recientemente que sufren pérdida de los recuerdos relacionados con los espectáculos de la artista. Jenna Tocatlian, de 25 años y residente en Nueva York, no recordó los detalles de la presentación de Swift en su espectáculo Eras Tour, en el Gillette Stadium de Massachusetts, al que asistió acompañada de amigos.

"La amnesia posterior al concierto es real", comentó Tocatlian a Time. "Si no hubiera tenido el video de 5 minutos que mi amigo amablemente me tomó mientras la escuchaba [la canción 'Better Man'], probablemente les habría dicho a todos que no sucedió", agregó.

Después del concierto de 3 horas, al volver a escuchar la lista de canciones interpretadas por Swift, ella preguntó a sus amigos: "¿Realmente tocó eso? ¿Cuántas canciones interpretó?". "Es difícil armar lo que realmente presencias", señaló. "Estás teniendo todas estas emociones mientras suenan tus canciones favoritas y dices, 'Guau, ¿dónde estoy?'", reflexiona. Tocatlian atribuye lo sucedido a una sobrecarga sensorial, y al hecho de que había estado soñando con la gran noche durante mucho tiempo.

Experiencias similares también han sido descritas en la plataforma Reddit por otras personas que asistieron a otros conciertos de Swift.

¿Exceso de emociones?

El profesor Ewan McNay, del Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Nueva York plantea que es posible que se deba a un exceso de emoción. "Este no es un fenómeno específico de un concierto, puede ocurrir en cualquier momento en que te encuentres en un estado muy emocional", explica.

El especialista considera que a medida que aumentan los niveles de estrés del cuerpo, en respuesta a factores emocionantes o angustiantes, las neuronas asociadas con la memoria comienzan a activarse indiscriminadamente. Eso hace que sea "realmente difícil" formar nuevos recuerdos. "Si estás un poco nervioso, con poca emoción, en realidad recordarás mejor", señala McNay. "Pero demasiada emoción te empuja al límite en términos de formación de memoria, y no puedes crear recuerdos", argumenta el psicólogo.

Explicación biológica de los científicos

Según McNay, la explicación fisiológica tiene que ver con el metabolismo de la glucosa. El especialista lo explica mediante el ejemplo de encontrarse con un oso en el bosque: "Querrás ese combustible para que tus músculos vayan y luchen contra el oso o huyan del oso", sin desperdiciarlo en algo como la formación de la memoria.

El experto explica que ante una situación de estrés la amígdala cerebral, responsable del procesamiento emocional, libera un neurotransmisor llamado 'norepinefrina'. Esta molécula ayuda a etiquetar los recuerdos que tienen un alto contenido emocional, lo que aumenta la probabilidad de que se guarden vívidamente en su mente. Sin embargo, "un poco está bien; demasiado es malo", concluye. Además, McNay señala que, si agrega cafeína o alcohol a la mezcla, es probable que el cerebro tenga más dificultades para crear y guardar nuevos recuerdos.

"Si estás en un concierto de alguien que amas, rodeado de miles de otras personas muy emocionadas, escuchando música con la que tienes vínculos emocionales establecidos, tendrás mucha emoción al mismo tiempo", expresó a Daily Mail el Dr. Dean Burnett, neurocientífico, investigador de la Universidad de Cardiff (Reino Unido). "Además de ser agotador para el cerebro, significará que todas las cosas que experimentes tendrán una alta calidad emocional, lo que significa que nada 'destaca', y eso es importante si quieres recuperar un recuerdo más tarde", puntualizó.

Robert Kraft, profesor de Psicología en la Universidad de Otterbein (EE.UU.), explicó a Time que uno de los principales conceptos erróneos que muchas personas tienen sobre la memoria es que piensan que olvidar es una deficiencia. En realidad, simplemente no estamos diseñados para recordar todo. "No nos proponemos recordar nuestras vidas, nos propusimos experimentarlas", expone Kraft. "No recordar es en realidad un tributo a estar en el momento y disfrutarlo", concluye el experto.