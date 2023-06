Dimite una alta ejecutiva de Twitter tras las críticas de Musk por la cancelación de un documental conservador

La jefa de confianza y seguridad de Twitter, Ella Irwin, anunció este viernes su dimisión de la compañía. Su renuncia llega después de que el propietario de la red social, Elon Musk, criticara la gestión de los tuits sobre un documental conservador que cuestiona el tratamiento médico transgénero para niños y adolescentes.

En una publicación en Twitter, Irwin notó que había habido mucha especulación sobre si su marcha de la empresa había sido forzada o voluntaria, y en un amago de hilo bromeó diciendo que serían necesarios 24 tuits para explicar lo sucedido.

"Es broma, amigos. No hay hilo. Hablando en serio, he dimitido, pero esta ha sido una experiencia única en la vida y estoy muy agradecida de haber trabajado con este increíble equipo de gente apasionada, creativa y trabajadora. Les estaré animando a todos en Twitter", escribió la exresponsable de seguridad y moderación de contenidos de la red, sin dar la razón de su dimisión.

Este jueves, Twitter canceló un acuerdo con el portal conservador Daily Wire para transmitir el documental 'What is a Woman?' (¿Qué es una mujer?), debido a dos casos de "malentendido de género", reportó el cofundador de Daily Wire, Jeremy Boreing. Musk reaccionó a la situación explicando que la cancelación del acuerdo "fue un error" de varios empleados. El multimillonario no dio más detalles sobre en qué parte de la cadena de toma de decisiones se cometió el error.