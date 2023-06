"Reducción de riesgos, no desvinculación": ¿en qué consiste la nueva retórica de Occidente respecto a su relación con China?

En los últimos meses, los países occidentales se han puesto de acuerdo sobre una parte central de su enfoque económico y de seguridad respecto a China, centrándose en la "reducción de riesgos" y no en la "desvinculación".

Esta frase tiene su origen en Europa, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la utilizó en marzo para referirse a las antiguas preocupaciones de la UE sobre la seguridad nacional y el comercio con China.

"Creo que no es viable, ni redunda en interés de Europa, desvincularse de China", indicó. "Nuestras relaciones no son blancas o negras, y nuestra respuesta tampoco puede serlo. Es por eso que tenemos que centrarnos en la reducción de riesgos, no en la desvinculación", declaró.

Ahora, tras su último encuentro en Japón, el Grupo de los Siete, que incluye a EE.UU., parece haber adoptado esta retórica, en una muestra de unidad sobre su estrategia contra Pekín. "Estamos a favor de la reducción de riesgos, no de la desvinculación", dijo el 27 de abril el asesor de seguridad nacional de EE.UU., Jake Sullivan, durante un importante discurso político. "La reducción de riesgos significa fundamentalmente tener cadenas de suministro resistentes y eficaces y garantizar que no estaremos sometidos a la coacción de ningún otro país", destacó.

Un enfoque "más realista" por parte de EE.UU.

Paul Gewirtz, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Yale, afirma que "'desvincular' la economía de cualquier país importante de la economía China siempre fue imposible y suena duramente radical, pero ha sido una palabra muy utilizada y divisiva en los círculos políticos chinos".

Gewirtz también resalta que la expresión "reducción de riesgos" suena "considerablemente más moderada y tiene un sentido intuitivo", sin embargo, "es extremadamente ambigua y su significado es incierto", añade.

Bates Gill, director ejecutivo del Centro para el Análisis de China del Instituto de Política de la Sociedad Asiática, sostiene que el cambio de retórica indica un enfoque más práctico por parte de la Casa Blanca. "Es una señal de un enfoque más razonado y realista por parte de EE.UU, que reconoce en parte que 'la desvinculación' no es práctica y que simplemente es un término más preciso de lo que EE.UU. y sus aliados desean conseguir", afirmó.

"No es más que una desvinculación disfrazada"

Por su parte, los medios de comunicación estatales y funcionarios chinos han rechazado públicamente la distinción. La agencia de noticias Xinhua afirmó la semana pasada que "la reducción de riesgos no es más que una desvinculación disfrazada".

"Un cambio en las palabras no significa una diferencia en la acción. En esencia, la reducción de riesgos apenas difiere de la desvinculación", manifestó la agencia, añadiendo que "Washington ha intensificado su asedio a China en alta tecnología y otros ámbitos".

Asimismo, el ministro chino de Asuntos Exteriores, Qin Gang, expresó críticas similares en una rueda de prensa en Alemania este mes, afirmando que, "si la UE pretende desvincularse de China en nombre de la reducción de riesgos, se desvinculará de las oportunidades, la cooperación, la estabilidad y el desarrollo".

"Los verdaderos riesgos a los que se enfrenta el mundo son prácticas como avivar la confrontación entre bloques y provocar una nueva guerra fría", declaró Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores chino, en respuesta a la insistencia del Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en la "reducción de riesgos" durante una reunión comercial entre EE.UU. y la UE celebrada en Suecia la semana pasada.