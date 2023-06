La salud de Biden es un problema de seguridad nacional de EE.UU., dice exmédico de la Casa Blanca

Biden "no está en condiciones mentales ni físicas de ser nuestro presidente", advirtió Ronny Jackson.

Ronny Jackson, que fue médico de la Casa Blanca durante los mandatos de Barack Obama y Donald Trump, cuestionó la salud física y mental del actual presidente estadounidense, Joe Biden, tras su caída en una ceremonia de graduación de la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado Springs.

Hablando en el programa 'Hannity' de Fox News Channel, Jackson manifestó: "No quiero parecer un disco rayado, pero voy a repetirlo: este hombre no está en condiciones mentales ni físicas de ser nuestro presidente, y es una mala situación para nosotros". El médico considera que "parte del trabajo del presidente de EE.UU. es inspirar confianza y proyectar poder" y que eso es algo que Biden no está haciendo.

Biden tropieza y cae en la ceremonia de graduación de la Academia de las Fuerzas Aéreas de EE.UU. pic.twitter.com/bfNjDfCzAC — Sepa Más (@Sepa_mass) June 1, 2023

"Creo que su falta de capacidad física y su declive físico están empezando a poner de relieve el declive cognitivo que llevamos tanto tiempo observando", destacó. Jackson advirtió que la salud de Biden "se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional", y afirma que los estadounidenses deben hacer algo al respecto.

El médico también criticó la decisión de Biden, de 80 años, de postularse para las próximas elecciones presidenciales. "Pensar que este hombre cree que puede ser presidente a los 86 años, cuando ahora tiene 80, y podría estar en el cargo otros seis años, es simplemente una mala práctica por parte de la Casa Blanca", sostuvo Jackson, que ocupó el cargo de médico presidencial entre 2013 y 2018 y también en 2019. Asimismo, indicó que "personas como Jill Biden y las personas que le rodean [a Biden] y que se supone que le quieren y se preocupan por él deberían hacer algo al respecto, y deberían poner fin a esto porque es una vergüenza".

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, este viernes declaró que Biden no necesitó atención médica tras su caída en la ceremonia en Colorado Springs. "Tropezó con un saco de arena en el escenario y, tras el breve tropiezo, volvió a levantarse y continuó con lo que tenía que hacer. No hubo necesidad de que el médico le viera en relación con la caída y se encuentra bien", explicó.