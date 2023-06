China es "perturbadora" pero las conversaciones deben continuar, según tres ministros de Defensa

El creciente dominio y poder de China puede preocupar a países de todo el mundo, pero las conversaciones deben continuar, según declaraciones a CNBC de los jefes de Defensa de Alemania, Australia y Canadá al margen de la conferencia sobre seguridad conocida como el Diálogo de Shangri-La que se celebró este fin de semana en Singapur.

Según el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, cortar lazos con China no es una opción, pero es importante encontrar una vía para reducir riesgos y dependencias. "No es una solución desvincularse. No es una solución construir nuevos muros y levantar nuevas barricadas. Tenemos que encontrar una forma de coexistencia que signifique no depender demasiado de nadie. Y en el camino no rechazar el diálogo y la cooperación", subrayó.

Por su parte, el ministro de Defensa australiano, Richard Marles, indicó que China es el mayor socio comercial de Australia, pero la relación entre ambas naciones sigue siendo "compleja", ya que Pekín continúa aumentando su presencia militar en la región.

"China está llevando a cabo una importante intensificación militar, realmente la mayor intensificación militar convencional que hemos visto por parte de cualquier país desde el final de la Segunda Guerra Mundial", señaló, agregando que "con mayor razón hay que hablar". Marles subrayó la importancia de los diálogos formales de defensa con China para evitar malentendidos y tener una idea clara de cuál es la intención estratégica de cada país.

Mientras, la ministra de Defensa de Canadá, Anita Anand, destacó que hay que "trabajar juntos como socios y aliados para mantener un Indo-Pacífico libre y abierto, reconociendo que China se convirtió en una potencia mundial cada vez más perturbadora".

"Las líneas abiertas de comunicación son importantes, pero al mismo tiempo hay acciones emprendidas por China que debemos mirar con los ojos bien abiertos", concluyó.