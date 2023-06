EE.UU. todavía no ha decidido a qué candidato apoyará para el cargo de jefe de la OTAN

Washington todavía no ha decidido qué candidatura respaldará para el cargo de secretario general de la OTAN, que quedará libre en septiembre, según lo afirmó este lunes el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa.

"No tengo nada que decir sobre el próximo secretario general de la OTAN. El presidente [Joe Biden] no ha decidido a quién apoyará EE.UU.", dijo respondiendo a la pregunta sobre las posibles "presiones" del Reino Unido hacia el mandatario para que respalde al secretario de Defensa británico, Ben Wallace.

Asimismo, sostuvo que el mandatario está "muy agradecido" con el actual secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, por prorrogar su mandato en tres ocasiones por el conflicto en Ucrania y el "trabajo magistral" que ha llevado a cabo particularmente en lo que se refiere al apoyo a Kiev.

Al ser consultado sobre si Biden discutiría el tema con la primera ministra de Dinamarca y posible candidata a sustituir a Stoltenberg, Mette Frederiksen, quien se encuentra actualmente en Washington y cuya visita disparó las especulaciones sobre el respaldo de EE.UU. a su candidatura, el vocero señaló: "no es el propósito de la visita".

Tras su reunión con el presidente en el salón oval de la Casa Blanca, Frederiksen volvió a negar la posibilidad de liderar la Alianza Atlántica. "Ya he dicho antes que no soy candidata a ningún otro puesto que no sea el que tengo ahora", dijo la primera ministra asegurando que eso "no ha cambiado" luego de su encuentro con Biden.

¿Otra renovación de Stoltenberg?

El mandato de Jens Stoltenberg como secretario general de la OTAN expira el 30 de septiembre de 2023. Inicialmente, estaba previsto que liderase la Alianza Atlántica hasta 2022, pero su permanencia en el cargo fue extendida por un año más, debido a lo que el alto funcionario denominó "la mayor crisis de seguridad en una generación" provocada por el conflicto en Ucrania.

Si bien Stoltenberg reafirmó en una entrevista a Politico el pasado mes de marzo su deseo de abandonar la jefatura y "volver a Noruega" tras más de ocho años en el cargo, abundan las especulaciones sobre una cuarta renovación del mandato de Stoltenberg.

¿Quién, si Stoltenberg no?

Entre los otros candidatos a asumir el cargo figura el mencionado Wallace, el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, que sin embargo, descartó el pasado mes de enero los rumores diciendo que quería "dejar la política por completo"; y la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, cuyo mandato, no obstante, termina a finales del próximo año y fuentes afirman que no tiene planeado renunciar antes.

En la lista de candidatos también aparece la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, aunque de acuerdo con diplomáticos, es percibida por parte de algunos miembros de la OTAN como demasiado agresiva en relación con Rusia; la vice primera ministra canadiense, Chrystia Freeland; el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien también en marzo había negado los rumores de que fuera a presentarse para liderar la OTAN; el presidente de Rumania, Klaus Iohannis; y la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Caputova, cuyos nombres se mencionan con mucha menos frecuencia.