"Una nueva era para la humanidad": Netanyahu promete convertir a Israel en una potencia de la IA

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, celebró los avances conseguidos en inteligencia artificial (IA) y prometió convertir a su nación "en una potencia" en este ámbito, después de mantener conversaciones con el multimillonario Elon Musk y el director ejecutivo de la empresa OpenAI, que desarrolló el chatbot ChatGPT, Sam Altman.

"Estamos en los albores de una nueva era para la humanidad, la era de la inteligencia artificial. Las cosas están cambiando a una velocidad vertiginosa e Israel tiene que formular una política nacional sobre este asunto", dijo el jefe del Gobierno israelí en un videomensaje publicado este lunes.

Netanyahu indicó que Musk habló "detenidamente" con él sobre la necesidad de que los Gobiernos nacionales entiendan las oportunidades de la IA y sus peligros. Asimismo, el primer ministro israelí señaló que tanto Musk como Altman creen que su país podría convertirse en un importante jugador en esta área. "Al igual que convertimos a Israel en una potencia cibernética, repetiremos ese éxito en IA", tuiteó Netanyahu.

Por otra parte, el primer ministro israelí, al que Musk agradeció por preocuparse por la seguridad de la "superinteligencia artificial", anunció que en los próximos días convocará a especialistas para abordar la elaboración de una política que regulará la IA tanto a nivel civil como de seguridad.

En búsqueda de balance

Netanyahu habló con Musk y Altman en medio de la disyuntiva sobre cómo debería ser la regulación de la IA para evitar daños a la humanidad y sacar máximo provecho de su uso. A finales de marzo, Musk, que fue cofundador de OpenAI, firmó junto con otros expertos una carta que insta a los laboratorios de IA a "pausar inmediatamente" el entrenamiento de los sistemas de IA más potentes que GPT-4. En abril, el empresario advirtió que la IA tiene "el potencial para destruir la civilización".

Por su parte, Altman declaró durante su viaje a Tel Aviv que en los próximos 10 años hay riesgos de creación de una superinteligencia que "no sea realmente bien alineada" con las necesidades de la sociedad. En este contexto, abogó por crear un ente global que "podría disponer de un marco para licenciar modelos, auditar su seguridad y proponer pruebas que deban superarse", recoge The Times of Israel.

Sin embargo, el programador se pronunció en contra de una regulación excesiva del sector de la IA. "Sería un error poner una regulación pesada en el ámbito ahora mismo o intentar frenar la increíble innovación", dijo.