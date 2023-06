Pekín: La mayoría de los países de Asia rechaza la expansión de la OTAN hacia el este

La mayoría de los países de Asia está en contra de la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este y también rechazan el surgimiento de bloques militares en la región, aseveró este martes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, en una sesión informativa.

"De forma reiterada, la OTAN ha declarado públicamente que es una alianza regional y no busca una expansión geopolítica. Asia se encuentra más allá de los límites geográficos del Atlántico Norte y no necesita una réplica de ese bloque militar", señaló Wang. Sin embargo, esa alianza "está empeñada" en expandirse hacia el este, "interfiriendo en los asuntos regionales e incitando a la confrontación entre bloques", agregó.

"La postura de la mayoría de los países asiáticos es muy clara. Se oponen al surgimiento de bloques militares en la región. No dan la bienvenida a la expansión de la OTAN hacia Asia. No desean una réplica de la confrontación entre bloques dentro de la región, y ciertamente, no permitirán que vuelva a ocurrir una Guerra Fría o una guerra caliente en Asia", afirmó.

La postura de Francia

El periódico británico Financial Times, citando fuentes familiarizadas con el asunto, informó este lunes que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se opone a la idea de abrir una oficina de enlace de la Alianza Atlántica en Japón, debido a que eso agravaría las relaciones con China. París considera que la Carta de la OTAN exige que el organismo limite su alcance geográfico al Atlántico Norte.

Tokio debería "tomar la decisión correcta teniendo en cuenta los intereses de estabilidad y desarrollo de la región, abstenerse de tomar medidas que puedan socavar la confianza mutua entre los países asiáticos, la paz y la estabilidad regional", instó Wang.

El Gobierno japonés y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmaron las conversaciones entre las partes sobre la apertura de la oficina en Japón, la primera de la Alianza Atlántica en el Indo-Pacífico, una región donde Corea del Sur y Australia también son aliados del bloque militar. En los últimos años, la OTAN ha establecido oficinas similares en Ucrania, Georgia, Moldavia y Kuwait.