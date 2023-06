Exoficial de inteligencia de EE.UU. revela que el Pentágono habría estado recuperando naves y cuerpos extraterrestres

David Charles Grusch, un veterano de la Fuerza Aérea de EE.UU. y exfuncionario de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA, por sus siglas en inglés) y de la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO, por sus siglas en inglés), ha revelado la existencia de un programa secreto del Pentágono que durante décadas ha recolectado material que podría ser prueba de vida extraterrestre.

En sus declaraciones a los medios de comunicación NewsNationNow y The Debrief, Grusch señaló que el programa ha recuperado "vehículos de origen exótico no humano" que se distinguen de los que son hechos por seres humanos por su morfología, los materiales y "los arreglos atómicos únicos y firmas radiológicas".

Además, afirmó que no solo se han recogido objetos, sino también cuerpos de origen no terrestre. "Bueno, naturalmente, cuando recuperas algo que aterrizó o se estrelló, a veces te encuentras con pilotos muertos y, lo creas o no, por fantástico que suene, es verdad", indicó.

Grusch admitió que él mismo no ha visto fotos de las supuestas naves o cuerpos recuperados, pero sostiene que ha hablado con funcionarios de inteligencia que sí las vieron. Dijo que, al principio "le pareció una locura" y pensó que lo "estaban engañando", pero posteriormente exoficiales de alto rango que conocían "casi toda su carrera" empezaron a acercarse a él y a confesarle que hacían parte del programa confidencial.

"Definitivamente no estamos solos. Los datos apuntan, bastante empíricamente, que no estamos solos", aseveró.

Asimismo, afirmó que desde 2022 proporcionó al Congreso horas de información clasificada y datos sobre el programa de recuperación de materiales. Además facilitó en 2021, de manera confidencial, información clasificada al inspector general del Departamento de Defensa sobre el ocultamiento al Congreso del programa, pero cree que su identidad fue revelada.

Como resultado, sufrió durante meses represalias por las revelaciones, lo que lo llevó a presentar una denuncia de informante.

"Hay una campaña de desinformación sofisticada dirigida a la población estadounidense que es extremadamente poco ética e inmoral", recalcó.

Ante esta revelación, el Pentágono señaló que, hasta la fecha, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés), encargada de investigar fenómenos aéreos no identificados, "no ha descubierto ninguna información verificable para fundamentar las afirmaciones de que cualquier programa relativo a la posesión o ingeniería inversa de materiales extraterrestres han existido en el pasado o existen en la actualidad". "La AARO se compromete a seguir los datos y su investigación dondequiera que conduzca", agregó.