Regulador británico prohíbe anuncios publicitarios engañosos de Repsol, Shell y Petronas

La Autoridad de Estándares Publicitarios del Reino Unido (ASA, por sus siglas en inglés) ha prohibido este 7 de junio varios anuncios de la compañía española Repsol, la británica Shell y la malasia Petronas.

Según el regulador, una publicidad de Repsol y varios anuncios de las otras dos empresas fueron considerados como engañosos porque "omitieron información importante sobre el impacto ambiental general de las actividades comerciales" de estas compañías.

"En Repsol estamos desarrollando biocombustibles y combustibles sintéticos para lograr emisiones netas cero", fue uno de los mensajes cuestionados por los funcionarios, al igual que: "en el suroeste [de Bristol], 78.000 hogares usan electricidad 100 % renovable de Shell Energy". En el segundo caso, se difundieron anuncios similares para todo el Reino Unido. A su vez, la publicidad de Petronas contenía exageraciones sobre el beneficio ambiental de sus actividades empresariales.

ASA indicó que los productos que contaminan el medioambiente siguen siendo predominantes en el negocio de las tres firmas.

Repsol y Shell expresaron su rechazo a los dictámenes de la autoridad reguladora, según un reporte al respecto del periódico Financial Times.

En particular, la compañía española alegó que cerca de la tercera parte de su inversión total para los años 2021-2025 se han dirigido a los negocios con baja huella de carbono. Desde la firma británica afirmaron que sus consumidores "estaban muy conscientes de que Shell produce petróleo y gas, del que dependen", pero es posible que no supieran que también invierte en "energía baja en carbono y sin emisiones". Por su parte, el gigante malasio no ofreció comentarios al medio.

La prohibición fue elogiada por parte de la ONG Adfree Cities que había denunciado a las petroleras europeas ante esta instancia. La codirectora de la organización, Veronica Wignall, afirmó que la prohibición "pone fin a la práctica del 'lavado verde' de los combustibles fósiles en el Reino Unido". "A los mayores contaminadores del mundo no se les permitirá decir en sus anuncios que son 'verdes' mientras construyen nuevos oleoductos, refinerías y plataformas", añadió.

Las órdenes de ASA establecen que los anuncios en cuestión no deben volver a aparecer en la forma denunciada. Además, precisan que las menciones de temas ecológicos en futuras campañas de marketing deben ser claras y no omitir datos concretos de cómo y cuándo las empresas van a lograr emisiones cero.