La OTAN realizará las mayores maniobras aéreas en Europa de su historia apuntando a Rusia

La OTAN realizará a partir de la siguiente semana las mayores maniobras de sus fuerzas aéreas en Europa en la historia de la alianza, que estarán liderados por Alemania, informa la agencia AFP.

Los ejercicios Defensor del aire 23 ('Air Defender 23', en inglés) iniciarán el 12 de junio y se prolongarán durante diez días. Las maniobras se desarrollarán en Alemania, República Checa, Estonia y Letonia con la participarán de alrededor de 220 aviones militares de 25 países miembros de la OTAN y de sus aliados.

La embajadora de EE.UU. en Alemania, Amy Gutmann, dijo que si bien el entrenamiento es de naturaleza "defensiva", tiene la intención de enviar un mensaje a países como Rusia. "Me sorprendería bastante si algún líder mundial no estuviera tomando nota de lo que esto significa en términos del espíritu de esta alianza […], y eso incluye al señor [Vladímir] Putin", comentó la diplomática. También dijo que espera que este tipo de ejercicio militar a gran escala "no sea el último".

La OTAN, ¿una alianza defensiva?

Por su parte, el general de la Fuerza Aérea alemana, Ingo Gerhartz, indicó que el 'Air Defender' se concibió en 2018, en parte, como respuesta a la reunificación de la península de Crimea con Rusia. Sin embargo, aseveró que la OTAN es "una alianza defensiva" y que los ejercicios "no están dirigidos contra nadie".

Mientras, el director de la Guardia Nacional Aérea de EE.UU., el general Michael Loh, afirmó que las responsabilidades de la Alianza Atlántica se encuentran en un "punto de inflexión". "Esta maniobra se enfoca en complementar la presencia permanente de Estados Unidos en Europa", además de brindar capacitación "a una escala mayor a la que generalmente se realiza en el continente", agregó.