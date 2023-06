"Creían que el pueblo estaba dormido": Petro cierra gran movilización en apoyo a sus reformas

El presidente colombiano, Gustavo Petro, cerró este miércoles en Bogotá una multitudinaria manifestación popular en respaldo a sus reformas sociales, que se replicó en otras ciudades de la nación suramericana.

El mandatario, acompañado de la vicepresidenta, Francia Márquez, destacó la importancia de esta gran movilización. "Creían que el pueblo estaba dormido [...] El pueblo que eligió al presidente sigue con el presidente", enfatizó.

"Hay personas que aún no han leído lo que significa la decisión popular en las mesas electorales del año pasado, creen que fue simplemente una moda, una fiebre pasajera, un delirio que ya pasó y que dejó a un presidente abandonado en su palacio presidencial, pues hoy decimos, hoy lo decimos con toda claridad, no fue así", añadió Petro.

¿Que nos quedamos solos? Este es el pueblo que crecerá y crecerá para demandar sus derechos. No más injusticia social. El pueblo se respeta. pic.twitter.com/AVFqgbE7eh — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 7, 2023

El mandatario dijo que este acto en apoyo a su gestión le reafirme el rumbo que tiene que seguir, "el camino difícil de volver realidad una verdadera democracia en Colombia".

Ante la multitud, Petro hizo un pacto. Dijo que su gobierno estará "hasta la muerte" al servicio del pueblo; pero les pidió que "no tengan pereza de salir a la calle" en defensa de sus políticas en favor de todos, porque "llegó el momento de luchar, con la fuerza y con la dignidad, con la alegría y la cultura".

"Llegó el momento de gobernar y por tanto son multitudes las que necesitamos hoy en Colombia. Que el pueblo hable, que se exprese, no va haber armadas contra ustedes, no va haber temores. El pueblo entra a hablar libremente en Colombia": Pdte. @petrogustavo.… pic.twitter.com/ec6DAgHEhH — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 7, 2023

"Nosotros no vamos a luchar con armas, hoy las armas están al servicio del pueblo, hoy no están contra el pueblo, pero ustedes no nos dejen solos", sostuvo.

Gobierno de la gente sencilla

El presidente dijo que la fase que sigue en su mandato "es el Gobierno popular" y que "la gente sencilla debe gobernar en Colombia".

"Nuestro Gobierno tiene que estar en la calle, nuestro Gobierno no puede estar en los palacios, nuestro Gobierno no es de los palacios, no es de la burocracia, nuestro Gobierno es de la gente sencilla, debe estar siempre rodeado de la gente sencilla", manifestó.

“Este es un Gobierno popular, un gobierno del pueblo, no soy yo, son ustedes, yo soy a penas un mandatario, llego hasta donde ustedes quieran…”: Presidente @petrogustavo#ALasCallesPorColombia💛💙❤️ pic.twitter.com/2iXgYYXytJ — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 7, 2023

Petro pidió que no lo inviten "a grandes bacanales" ni a los "cocteles sociales de los banqueros", porque no irá. "Invítenme a tomar una cerveza allá en una esquina, sentados en una cera; invítenme a un baile popular, con miche del Pacífico; invítenme a bailar porros en la veredas de mi pueblo campesino de Córdoba", agregó.

Golpe de Estado

El presidente reiteró su denuncia sobre las pretensiones de sectores de la oposición de llevar a cabo un golpe de Estado en su contra, similar a lo ocurrido con Pedro Castillo en Perú; sin embargo, advirtió que el pueblo colombiano no lo permitirá.

"Si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo de Colombia saldrá de cada rincón, debajo de cada piedra, en cada calle, en cada vereda, en cada municipio de Colombia a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia el triunfo y el mandato popular, aquí no va a pasar lo de Pedro Castillo", indicó.

En su discurso añadió: "Que no se atrevan a romper con la democracia en Colombia, porque se encontrarán con un gigante, el pueblo de Colombia en las calles de este país".

Reformas

Para el mandatario, esta movilización demuestra que "tanto el pueblo como el presidente quieren volver realidad el programa de Gobierno por el cual el pueblo votó. Ese programa dice que Colombia debe ser una potencia mundial de la vida".

Entonces, habló sobre uno de los principales motivos de la movilización, que fue la defensa de los proyectos de reformas de salud, laboral y de pensiones que ha presentado el Ejecutivo ante el Parlamento en busca de "justicia social".

Al respecto, dijo que esas reformas "no son un capricho del presidente", sino "los deseos, las ganas de vivir de todo un pueblo"; por tanto, espera que el Congreso "no traicione" a los colombianos.

"Les gritamos desde aquí, con la Plaza de Bolívar casi llena, con la población en las calles. Les solicitamos con todo el respeto, con humildad y desde nuestras ganas de justicias y de paz que aprueben las Reformas que le garantizan al pueblo sus derechos": Pdte. @petrogustavo.… pic.twitter.com/3TQ5QNMhhL — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 7, 2023

Ante la multitud, Petro insistió a los miembros del Legislativo "que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos".

El mandatario señaló que a los proyectos de reformas que ya presentó se sumarán en el próximo semestre otras relacionadas con servicios públicos, "para que el eje no sea el empresario"; y educación superior, "para que la juventud acceda al derecho de educación".

En su alocución, el mandatario colombiano también anunció que viajará a Cuba el jueves. "Voy a algo que puede ser importante para la historia de Colombia. Voy a firmar un papel que puede significar el comienzo sin retroceso de una era de paz para este país", expresó, din dar mayores detalles al respecto.

Turbulencias en el Ejecutivo

Aunque la marcha fue convocada por sindicatos y organizaciones de base hace varias semanas, coincidió con la primera crisis política de gran calado a la que ha tenido que hacer frente el mandatario, en medio de crecientes denuncias de que se intenta perpetrar un golpe de Estado en su contra.

El pasado 6 de junio, la fracción del Pacto Histórico en la Cámara Baja del Congreso –donde es mayoría– informó que la discusión de las reformas entraría en receso por un lapso no definido para evitar que la votación resultara afectada por las turbulencias en el Ejecutivo.

Aunque no se ofrecieron precisiones, se dedujo que ello obedeció al escándalo 'niñeragate' que involucró a la exjefa de Gabinete Laura Sarabia y al exembajador en Venezuela Armando Benedetti, así como a unos audios filtrados por la revista Semana, en los que presuntamente Benedetti habría amenazado a Sarabia con revelar irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2022.

Personeros de la oposición como el excandidato Fico Gutiérrez, ligado al uribismo, han aprovechado la coyuntura para asegurar que Petro fue electo por medios irregulares y han pedido que sea suspendido de su cargo. Entretanto, el líder izquierdista pidió al Congreso que continuara debatiendo las reformas, pues son fundamentales para dar respuesta a los problemas estructurales de Colombia.

