Lionel Messi anuncia que jugará en el Inter Miami la próxima temporada

El futbolista argentino Lionel Messi anunció este miércoles que continuará su exitosa carrera en el Inter Miami, club de la liga estadounidense Major League Soccer (MLS), a partir de la próxima temporada.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino ahí. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", dijo Messi en una entrevista con Mundo Deportivo.

Según afirmó el rosarino, su intención era regresar al Barcelona FC, pero se encontró con una serie de dificultades que lo llevaron a tomar otro rumbo.

💥 El argentino abre las puertas de su casa en París para hablar de su próximo reto profesional📲https://t.co/tydJuMJ6AMpic.twitter.com/iE1QcKpWFi — Diario SPORT (@sport) June 7, 2023

"Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro", dijo Messi.

Y explicó por qué quiso evitar continuar las negociaciones con el club catalán: "Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso".

La vuelta que no fue

El representante y padre de Lionel Messi, Jorge Messi, se reunió este lunes con el presidente del F.C Barcelona, Joan Laporta, para discutir el posible regreso del jugador argentino al club español.

Sin embargo, al salir de la reunión el papá del futbolista dijo que aún no había "nada en concreto", ya que restaba "hablar de montones de cosas", agregó.

"Queremos a Leo, pero no nos moveremos en cifras elevadas para traerlo", había dicho Laporta en mayo, al explicar que, si bien el cuadro culé está "trabajando duro para construir un equipo competitivo para la próxima temporada", se encuentra en un periodo de austeridad. Además, se esperaba la aprobación de La Liga del plan de viabilidad que había presentado el club, para poder realizar fichajes en la próxima ventana de transferencias.

El delantero estrella culminó su vínculo con el Paris Saint Germain (PSG) la semana pasada, tras dos temporadas en la capital francesa en las que, según dijo el propio Messi, no fue feliz.

"Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole", dijo el capitán de la selección campeona del mundo.

Lionel Messi debutó con el Paris Saint-Germain el 29 de agosto de 2021 en la Ligue 1. En su paso por el PSG ha marcado 32 goles y protagonizado 34 asistencias en 74 partidos. Con su presencia en el campo, 'Les Blues' consiguieron 49 victorias, 12 empates y 13 derrotas, además de tres títulos: dos campeonatos locales y una Supercopa de Francia.

Nueva etapa

El club Internacional de Fútbol Miami es una institución joven, fundada en 2018 por el exfutbolista inglés David Bekham junto a su grupo inversor.

Tras el anuncio del '10' argentino, desde las redes sociales la institución compartió un video en que deja claro que Messi, considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos, será parte del equipo norteamericano.

Messi tenía dos ofertas sobre la mesa, una importante del Al Hilal de Arabia Saudí, que estaba dispuesto a desembolsar 400 millones de euros (unos 437 millones de dólares) por temporada por el delantero, y la de la MLS de EE.UU, cuyos detalles aún se desconocen.

Lo cierto es que la liga norteamericana buscaba contar con la imagen del astro argentino teniendo en cuenta que se vienen dos torneos de gran relevancia internacional en el país norteamericano: la Copa América de 2024 y el Mundial de 2026, que se disputará en EE.UU., Canadá y México.

