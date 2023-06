Despiden al jefe de la CNN tras una entrevista a Trump

El director ejecutivo de la cadena estadounidense CNN, Chris Licht, fue despedido, comunicó este miércoles David Zaslav, el CEO de Warner Bros. Discovery, la compañía matriz del canal.

Tras la destitución de Licht, un equipo de altos ejecutivos dirigirá el canal, mientras Warner Bros. Discovery busca un candidato para sustituir al ahora exdirector ejecutivo, cuyo despido llegó ante las fuertes críticas por el manejo de una entrevista con el expresidente Donald Trump transmitida el mes pasado.

El evento, conocido en EE.UU. como 'town hall' en el que políticos o figuras de cargos públicos responden a las preguntas del público reunido, estaba colmado de simpatizantes de Trump, cuyas políticas han sido duramente criticadas por la CNN.

Aunque el programa alcanzó los 3,3 millones de visualizaciones, el 'ranking' del canal se desplomó tras la entrevista. Dos días después del evento, el público de la cadena en horario de máxima audiencia fue inferior al del canal de derecha Newsmax, una cadena mucho más pequeña, recoge CNBC.

Desde el propio CNN señalan que la entrevista con Trump "por momentos derivó en caos y fue calificada de error por muchos", incluido personal de la empresa. Además, sostienen que Licht, que se puso frente al canal en mayo de 2022, fue sometido a duras críticas "a menudo fruto de filtraciones de empleados de su entorno que nunca confiaron plenamente en su capacidad de liderazgo ni en su visión editorial".

Sin embargo, la estocada final de la carrera de Licht en la CNN, la dio un extenso artículo publicado en la revista The Atlantic titulado 'Dentro de la crisis de la CNN', en el que el autor, Tim Alberta, que había hablado con más de 100 empleados del canal, puso "en serio entredicho la capacidad de Licht para dirigir la organización en el futuro". Luego del revuelo causado por el texto en The Atlantic, Licht se disculpó frente a sus colegas e incluso prometió "luchar como un demonio" para recuperar su confianza, pero esto no lo ayudó a cambiar su destino.