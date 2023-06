Snowden revela por qué decidió asilarse en Rusia

El exempleado de la CIA dijo que varias naciones a las que solicitó asilo en 2013 no querían enfrentar a EE.UU., mientras que otras no podían garantizar su seguridad.

El exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. y de la CIA Edward Snowden, que vive asilado en Rusia desde que en 2013 destapó el espionaje digital masivo de Washington a sus ciudadanos, dijo el martes que tuvo que refugiarse en el país euroasiático a falta de otras opciones.

En una entrevista con periodista Glenn Greenwald, el exagente de la CIA recordó que su llegada a Rusia ocurrió de un modo no planeado. Recordó que tras reunirse en Hong Kong con un grupo de periodistas para entregarles los documentos clasificados, tenía planeado viajar a un país latinoamericano, donde le concederían asilo, con una escala en Moscú, donde quedó varado después de que EE.UU. invalidara su pasaporte.

Durante los 40 días que pasó en el área de tránsito del aeropuerto Sheremétievo de la capital rusa solicitó asilo a 21 países, pero había naciones no querían enfrentar al país norteamericano, mientras que otras no confiaban en poder evitar que fuera secuestrado por un escuadrón estadounidense.

"Me quedé sin opciones. Solicité asilo en Rusia. Me lo concedieron y, en realidad, me han dejado en paz de forma bastante notable desde entonces, que es todo lo que puedo pedir, dadas las circunstancias", sostuvo.

En junio de 2013, EE.UU. acusó al exempleado de la CIA de malversación de bienes del Estado y revelación de secretos del país. Con todos los cargos Snowden puede enfrentarse hasta a 30 años de prisión.