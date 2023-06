Desacuerdo en Occidente: hasta dónde llegar con las garantías de seguridad a Kiev

Las garantías de seguridad para Ucrania están entre los temas de desacuerdo entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, señaló al periódico Politico una fuente oficial de Berlín tras la reunión de ambos mandatarios celebrada en Potsdam la noche del martes.

Muchos de los patrocinadores occidentales de Kiev evitan darle un cronograma concreto sobre su adhesión a la OTAN y solo recurren a un "lenguaje más optimista sobre la membresía" para no defraudar a los políticos ucranianos, reporta Politico.

Más allá de esa retórica optimista, "la planificación real es confusa", lo que dificulta el acuerdo entre los distintos aliados, afirmaron al medio varios altos diplomáticos europeos que hablaron bajo condición de anonimato. Esta falta de consenso sobre garantías de seguridad afecta tanto a su posible formato como a sus implicaciones.

Las distintas opciones que se debaten incluyen la adopción de tratados bilaterales, según las fuentes del periódico. Una de las propuestas sobre la mesa es similar al compromiso de defensa de EE.UU. con Israel. Otra sería el llamado Pacto de Seguridad de Kiev, cuyo borrador contempla compromisos vinculantes de varios países miembros de la OTAN y fue desarrollado por la Presidencia ucraniana conjuntamente con el ex secretario general de la alianza, Anders Fogh Rasmussen.

Muchos países están dispuestos a prometer al Gobierno ucraniano que continuarán suministrando armas y entrenando a personal militar, pero no que acudirán directamente en su defensa. En este contexto, el mantenimiento de los envíos no sería suficiente para Kiev, y uno de los diplomáticos consultados reconoció que estas entregas a largo plazo "no son una garantía de seguridad" para Ucrania.