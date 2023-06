Político francés: "Régimen de Zelenski no es sincero ni busca la paz"

Barrage de #Kakhovka : plus les heures passent, plus les certitudes de certains sur la culpabilité russe s’affaiblissent !Même le Royaume-Uni, c’est dire !Et plus les yeux se tournent vers le régime de #Zelensky, qui à l’évidence n’est ni sincère ni en recherche de paix ! pic.twitter.com/0qgnwl4Ixi