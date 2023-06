Qué significa la acusación federal para Trump y sus aspiraciones presidenciales de 2024

La acusación formal presentada este jueves por el Departamento de Justicia de EE.UU. contra el expresidente Donald Trump por los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago (Florida) convirtió al político en el primer exmandatario en la historia del país que enfrenta cargos a nivel federal. Se trata de la segunda vez que el republicano es acusado de cargos criminales en lo que va del año.

La inculpación acusa a Trump de haber acumulado cientos de materiales clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, que fueron hallados por el FBI en dos redadas separadas que se llevaron a cabo el año pasado.

Los cargos

Fuentes citadas por la prensa local comunicaron que son siete los cargos que se leerán a Trump: retener deliberadamente documentos de defensa nacional, conspirar para obstruir la justicia, retener documentos, ocultar registros de manera corrupta, ocultar documentos en una investigación federal, conspirar para ocultar y hacer declaraciones falsas.

Miembros del equipo de defensa del exmandatario indicaron que todos esos cargos están relacionados con la violación de la Ley de Espionaje. Una sección de esta legislación prohíbe a cualquier persona, incluido el presidente, "retener intencionalmente" información de defensa nacional y "no entregarla al funcionario o empleado de Estados Unidos con derecho a recibirla".

Cada uno de los cargos mencionados conlleva penas máximas que van desde 5 hasta 20 años de prisión. No obstante, es poco probable que Donald Trump enfrente ese tipo de condenas.

¿Será detenido?

Por otro lado, el político republicano también se enfrenta a otros 34 cargos criminales por la presunta falsificación de registros comerciales de Nueva York, relacionada, entre otros temas, con un pago a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels durante los últimos días de la campaña electoral de 2016.

El exmandatario asegura ser inocente de todas las acusaciones. Trump tendrá que presentarse el próximo martes 13 de junio ante la Corte Federal de Miami (Florida), donde se realizará la lectura de los cargos por la acusación del Departamento de Justicia, pero lo más seguro es que no sea arrestado, subraya The Washington Post. Sin embargo, el tribunal le impondría ciertas condiciones, como el compromiso de presentarse a futuras audiencias, no violar ninguna ley o presentar notificaciones en caso de salir del país.

El proceso por la inculpación de este jueves podría prolongarse durante meses o años.

¿Podría seguir como candidato presidencial?

Sin embargo, la acusación no le impide a Trump continuar con su campaña de cara a las elecciones presidenciales de 2024, informa The Washington Post.

Expertos en derecho explicaron que incluso un veredicto de culpabilidad en cualquiera de los casos pendientes en su contra no descalificaría su candidatura ni tampoco le impediría ejercer como presidente en caso de ser reelegido.

En la Constitución estadounidense existen pocas restricciones que impiden a una persona postularse a la presidencia, entre ellas, haber participado en una "insurrección o rebelión". Algunos defensores y observadores legales de izquierda esperan que esta reglamentación se aplique a Trump, al sostener que desempeñó un papel clave en la incitación al asalto contra el Capitolio en enero de 2021.

Si bien ser condenado por un delito grave no impide que las personas se postulen para presidente, sí puede restringir su derecho a votar en las elecciones.

"Persistente persecución" de la Justicia

Al mismo tiempo, expertos consideran que las acusaciones y procedimientos legales posteriores contra el exmandatario, quien lidera la mayoría de las encuestas para las primarias republicanas, podrían afectar a su candidatura de manera tanto positiva como negativa. Algunos de los asesores de Trump han asegurado que la controversia legal es un terreno favorable de cara a los comicios, pero que también representa un riesgo.

Incluso sus rivales por la nominación republicana han salido en defensa del exmandatario. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuestionó la "persistente persecución" de la Justicia estadounidense contra Trump, mientras es "tan pasiva" respecto a Hillary Clinton y Hunter Biden, hijo de Joe Biden.

"La militarización de la aplicación de la ley federal representa una amenaza mortal para una sociedad libre. Durante años hemos sido testigos de una desigual aplicación de la ley dependiendo de la afiliación política", escribió DeSantis este jueves en su cuenta de Twitter.