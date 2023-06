"Tenés más versos que Benedetti": Tachan de mentiroso a Lacalle en un acto oficial

En Uruguay, un acto por la conmemoración de los 160 años de la declaración de Paysandú como ciudad, fue el marco para una discusión que mantuvo el presidente del país con manifestantes, que lo llamaron "mentiroso" y "mitómano" por prometerles una reunión que nunca se realizó, informan medios locales.

Trabajadores de la Federación Ancap (Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Pórtland) se concentraron para expresar su preocupación ante la posibilidad de perder sus empleos, por lo que le reclamaron al mandatario un encuentro "a corto plazo". "Estamos perdiendo trabajo y queremos hablarlo", expresó un hombre, agregando que en una reunión Lacalle Pou les había prometido continuar el diálogo, pero "nunca más" los llamó.

"No hay problema, pasa que si me dicen mentiroso acá, ¿para qué los voy a recibir, si piensan que les voy a mentir?", respondió el presidente. "No es la primera vez que los recibo, encantado, para estar de acuerdo o para no estar de acuerdo", añadió.

Sin embargo, lejos de que sus palabras llevaran tranquilidad a los trabajadores de la empresa pública, uno de los manifestantes insistió: "¡Tenés más versos [promesas falsas] que [el escritor Mario] Benedetti, Lacalle!".

Ante la continuidad de las críticas, el mandatario expresó su rechazo. "Así medio complicado. Discutir sí, pero así…", comentó. Además, aseguró que "lo de perder el trabajo es una cosa, pero lo de mentiroso es otra". Pese a los reproches, Lacalle planteó la posibilidad de llevar a cabo la reclamada reunión, aunque no pudo dar una fecha concreta. "Capaz que el 15, sino el 22, pero yo les aviso", expresó.

"¿Sabe lo que pasa? Una cosa son las promesas y otra son las concreciones. Lo que los trabajadores están reclamando son las concreciones de determinadas promesas que se hicieron, puestos de trabajo que realmente no se traducen en el pliego, no se traducen para nada las fuentes laborales y encima se le pone precio a la cabeza de cada trabajador", le reclamó una de las manifestantes.