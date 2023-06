Karim Benzema revela por qué decidió jugar en Arabia Saudita

Karim Benzema fue presentado oficialmente este jueves como nuevo jugador del club saudita Al Ittihad. El delantero francés dio a conocer los motivos por los que escogió el país árabe para seguir su carrera tras dejar el Real Madrid en España después de 14 temporadas.

"¿Por qué Arabia Saudita? Porque soy musulmán y es un país musulmán, y siempre quise vivir aquí", explicó Benzema en su primera entrevista como integrante de su nuevo club.

"Es diferente de Europa. Ya había estado en Arabia Saudita y me siento bien. Lo más importante es que es un país musulmán, es querido y es hermoso. Para mí es donde yo quiero estar porque es importante para mí estar en un país musulmán, donde siento a la gente igual a mí", insistió el jugador de origen argelino.

Asimismo, destacó que, como creyente es donde se siente mejor. "Cuando hablé con mi familia de mi fichaje por Arabia Saudita, todos se pusieron muy contentos y aquí estoy. Para mí es donde quiero estar", indicó.

"Tengo mucha ambición y me gustaría hacer algo grande"

Por otro lado, el delantero recordó la importancia del campeonato árabe y la presencia de Cristiano Ronaldo en esa liga, ya que "muestra que Arabia Saudita está empezando a progresar más en su nivel".

"Hay grandes nombres, Cristiano Ronaldo ya está aquí, ahora yo también, así que es importante demostrar que el fútbol saudita puede tener un impacto global, porque no se trata de jugar en Arabia Saudita o no", aclaró el exjugador del Real Madrid.

"Tengo mucha ambición y me gustaría hacer algo grande, porque es importante para mí, es importante para el país y para el club […] Me gustaría dejar un legado duradero, porque amo el fútbol y también me gustaría hacer grandes cosas en el campo. Es un nuevo reto", agregó.

Según reportes de los medios españoles, Benzema ganaría 100 millones de euros (unos 107 millones de dólares) por temporada sin contar los bonos que pueda llegar a recibir.