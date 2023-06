Boris Johnson abandona el cargo de diputado por acusaciones de engaño al Parlamento

El ex primer ministro del Reino Unido Boris Johnson ha dejado su cargo como miembro del Parlamento acusado de engañar al órgano legislativo británico en relación con las investigaciones sobre su participación en fiestas en pleno confinamiento por covid-19.

"Es muy triste dejar el Parlamento -al menos por ahora-, pero sobre todo me desconcierta y me horroriza que me pueda obligar a marcharme de forma antidemocrática una comisión […] con una parcialidad tan atroz", afirmó el político, citado por la prensa local.

La salida de Johnson se da a raíz de la resolución del Comité de Privilegios de la Cámara de los Comunes que consideró que el conservador engañó al Parlamento sobre el caso conocido en el país como 'partygate', por lo que decidió sancionarlo. Tras el retiro, se convocará a elecciones parciales para sustituir al ahora exdiputado.