"¿Alguien dijo acusaciones?": Snowden sobre la imputación criminal a Trump

El exempleado de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. y de la CIA Edward Snowden reaccionó este viernes a la imputación criminal formal contra el expresidente Donald Trump presentada por el Departamento de Justicia, en relación con el caso del manejo inapropiado de documentos secretos hallados en su mansión de Mar-a-Lago (Florida) por el FBI.

"¿Alguien dijo acusaciones?", escribió Snowden en una publicación en su cuenta de Twitter y adjuntó una foto en la que Trump posa con hamburguesas encargadas en McDonald's para un banquete en la Casa Blanca.

🎵 Did somebody say indictments? 🎵 pic.twitter.com/Uin52IQPLS — Edward Snowden (@Snowden) June 9, 2023

En paralelo, el exempleado de la CIA respondió a un tuit en el que un usuario menciona que Trump, que persiste en afirmar su inocencia, está acusado bajo "la misma ley draconiana por la que se negó a indultar" a Snowden, en una aparente alusión a la Ley de Espionaje. "Entonces Jesús le dijo: 'Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán'", citó Snowden el evangelio de Mateo.

Por su parte, el presidente Joe Biden, en cuya posesión también se hallaron documentos secretos de su época de vicepresidente, lo que genera la indignación de Trump que denuncia la parcialidad de enfoque en ambos casos, se negó a ofrecer comentarios al respecto. "No he hablado con él [fiscal general Merrick Garland] para nada, no voy a hablar con él. No tengo ningún comentario sobre lo ocurrido", dijo el mandatario ante periodistas.

Este viernes fueron publicados los materiales judiciales del caso de Trump que se enfrenta a 37 cargos por siete acusaciones, incluidos los relacionados con la violación de la Ley de Espionaje.