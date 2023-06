Al menos dos muertos tras un ataque contra el alcalde de un municipio en México

Al menos dos hombres fallecieron y uno resultó herido a causa de un ataque armado perpetrado este viernes en las afueras de un colegio de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez (estado de Chiapas).

El ataque iba dirigido contra el alcalde del municipio de La Concordia, Miguel Ángel Córdova, que salió ileso tras resguardarse en un establecimiento educativo, informan medios locales.

#ACTUALIZACIÓN Dos hombres fueron asesinados a las afueras de un colegio privado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.Informes señalan que el ataque estaba dirigido contra el alcalde del municipio de La Concordia, Miguel Ángel Córdova, quien logró escapar https://t.co/sH60CmNy8wpic.twitter.com/Yy24OiQvmJ — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 9, 2023

Por su parte, la Fiscalía General del Estado identificó a los dos fallecidos como Diego 'N' y Rubén 'N' y señaló que el individuo herido, identificado como Alex 'N', fue hospitalizado en estado grave. La institución aseguró haber lanzado "todas las diligencias pertinentes" para esclarecer lo ocurrido.

🚨#ÚLTIMAHORA | ATENTADO CONTRA UN ALCALDE DE CHIAPASDos hombres fueron asesinados a las afueras de un colegio privado en Tuxtla Gutiérrez, #Chiapas, señalan que el ataque estaba dirigido contra Miguel Ángel Córdova, alcalde del municipio de #LaConcordia.📽️Alerta Chiapas pic.twitter.com/1id6m7akPH — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 9, 2023

Fuentes de la Policía detallaron al medio El Universal que la balacera ocurrió en la mañana del viernes, cuando varios sujetos dispararon desde un vehículo a los ocupantes de una camioneta.

Testigos en el lugar de los hechos contaron que los atacantes empezaron a "rafaguear" desde dos camionetas tipo 'pick up' dos vehículos interceptados que recibieron múltiples impactos. "Vi pasar dos camionetas rápidamente. Al estacionarse frente a la escuela, comenzaron a disparar. Fueron como cinco minutos, nadie se bajó, todos dispararon desde arriba. Yo me agaché y cuando escuché que se fueron, me levanté. Estaba debajo de un carro y después vi a la gente salir, todos tomando fotos y videos", relató una de las testigos.