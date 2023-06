Representante de EE.UU. en la OTAN: Es poco probable que Ucrania ingrese pronto en el bloque

Ucrania no tiene muchas posibilidades de ingresar pronto en la OTAN, declaró la representante permanente de EE.UU. en la Alianza Atlántica, Julianne Smith, en una entrevista con Politico publicada este viernes.

"Creo que ahora los aliados están de acuerdo en que es improbable una invitación adecuada mientras estén inmersos en una guerra a gran escala", afirmó Smith.

Sin embargo, la alta diplomática subrayó que la OTAN quiere enviar a Kiev un mensaje de que está decidida a seguir brindando apoyo a largo plazo. "Queremos señalar al presidente [ucraniano Vladímir] Zelenski —si viene en persona— que nos importa mucho mantener una relación a largo plazo con Ucrania y buscar formas de reconocer, ya sabes, todo lo que lograron y que nuestro apoyo no va a desvanecerse o que no vamos a distraernos", aseguró.

Según Smith, la Alianza Atlántica dispone de un "abanico de opciones" que no implican la plena adhesión de Ucrania al bloque.

Muchos políticos occidentales han expresado últimamente que Ucrania no ingresará pronto en la alianza. "Tenemos que ser realistas y decir: 'eso no va a ocurrir en Vilna, eso no va a ocurrir pronto'", señaló el ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, haciendo referencia a la cumbre de la OTAN que se celebrará este verano en la capital de Lituania.

A inicios de junio, Zelenski aseveró que únicamente la membresía plena de su país en la OTAN puede proteger verdaderamente a Ucrania. Asimismo, Financial Times reportó que el mandatario ucraniano había lanzado un ultimátum a sus homólogos occidentales. De acuerdo con el medio, que cita a funcionarios familiarizados con el asunto, Zelenski "ha dejado claro a los líderes de la OTAN que no asistirá a la cumbre en Vilna sin garantías de seguridad concretas y una hoja de ruta para la adhesión" futura.