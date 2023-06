CNN: "Una colección de equipos bélicos de Occidente ha sido destruida por Rusia"

Los militares ucranianos se enfrentan a una firme resistencia de los rusos, informa CNN citando a funcionarios del Gobierno de EE.UU., mientras se da por comenzada la contraofensiva ucraniana.

"El video muestra una colección de equipos bélicos proporcionados por Occidente destruidos por Rusia", reza uno de los títulos del medio estadounidense que publica imágenes de blindados arruinados.

El Ministerio de Defensa de Rusia divulgó este viernes varios videos que muestran cómo militares rusos alcanzan y destruyen equipos blindados de Ucrania.

Entretanto, el diario The New York Times confirmó el viernes la pérdida por parte de Kiev de al menos tres tanques alemanes Leopard y ocho vehículos blindados estadounidenses Bradley en uno de los combates, aunque Ucrania no lo ha confirmado.

Asimismo, Politico reporta que la contraofensiva ucraniana va en crecimiento pero que la resistencia rusa es fuerte.

"Las brigadas mecanizadas ucranianas están redoblando sus asaltos en torno a Bajmut [Artiómovsk], en la región de Donetsk, y la vecina Zaporozhie, pero parecen enfrentarse a una fuerte resistencia rusa ", escribe el medio.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este sábado que en estas dos direcciones Ucrania ha perdido hasta 300 efectivos, 9 tanques y 25 vehículos blindados en las últimas 24 horas, cuatro carros de combate alemanes Leopard y cinco blindados Bradley.

La jornada anterior la institución calculó que desde el jueves las fuerzas de Kiev, en un intento de avanzar en dirección a Zaporozhie y el sur de Donetsk, habían perdido hasta 680 militares, 35 tanques, 11 vehículos de combate de infantería, 19 otros vehículos blindados, 6 automóviles y un obús autopropulsado Caesar de fabricación francesa.

El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, declaró el martes que el régimen de Kiev lanzó una ofensiva en varias partes del frente durante los tres días previos, concentrando para ello grandes cantidades de equipos y personal, pero no tuvo éxito. Solo la jornada anterior, dijo, las Fuerzas Armadas ucranianas sufrieron pérdidas de más de 1.600 soldados, 28 tanques, incluidos 8 Leopard y 3 AMX-10 sobre ruedas, así como 136 equipos militares de otro tipo, incluidos 79 extranjeros.

El presidente ruso Vladímir Putin afirmó el viernes que la contraofensiva que Ucrania llevaba meses prometiendo ha comenzado y señaló la falta de éxito de las fuerzas de Kiev en todas las direcciones de ataque hasta el momento.

"En estos días hemos visto pérdidas significativas de las tropas del régimen ucraniano. Se sabe que en las operaciones ofensivas las bajas son aproximadamente de tres a uno. Es algo clásico, pero en este caso es mucho mayor que este indicador clásico", aseguró Putin a los periodistas.