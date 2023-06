Ted Kaczynski, el terrorista conocido como 'Unabomber', muere en prisión

Theodore 'Ted' Kaczynski, autor de 16 atentados terroristas, ha fallecido en una prisión estadounidense este sábado a los 81 años.

Conocido como 'Unabomber' tras realizar una serie de explosiones entre 1978 y 1995, que terminaron con la vida de tres personas y dejaron 23 heridos, Kaczynski falleció en un centro médico de una prisión de Carolina del Norte.

Un portavoz del servicio penitenciario federal dijo a AP que el condenado fue hallado inconsciente en su celda a primera hora de la mañana del sábado y fue declarado muerto unas horas más tarde. La causa de la muerte aún se desconoce.

El delincuente, un exprofesor de matemáticas superdotado que incluso estudió en la reconocida Universidad de Harvard, envió por correo 16 bombas de fabricación casera a universidades y aerolíneas, en protesta contra el progreso científico y tecnológico porque estimaba que comprometían la libertad del ser humano.

En septiembre de 1995, Kaczynski obligó a The Washington Post y The New York Times a publicar su manifiesto con críticas de la sociedad moderna y sus tecnologías que, no obstante, condujo a su captura más adelante, tras años de la investigación calificada como la más cara y duradera del FBI, con miles de personas sospechosas.

No fue hasta que su hermano David y su esposa Linda Patrik reconocieron el tono del documento y lo denunciaron al FBI, que los agentes lo encontraron en una cabaña en una zona rural de Montana en abril de 1996, desde donde llevaba años aterrorizando a la ciudadanía. Los oficiales descubrieron componentes explosivos y dos bombas en la vivienda.

Dos años más tarde, Kaczynski fue condenado a cuatro cadenas perpetuas más 30 años por la campaña de terror que cambió la manera en la que se manejan los envíos postales o se aborda un avión en EE.UU. Además de las víctimas mortales, los atentados de 'Unabomber' dejaron varias personas mutiladas.