Trump: "Fui acusado el mismo día que revelaron pruebas de que Biden recibió un soborno de Ucrania"

El expresidente Donald Trump vinculó la acusación federal presentada en su contra por el Departamento de Justicia de EE.UU. con un intento de desviar la atención de los documentos del FBI sobre el actual mandatario, Joe Biden, según los cuales habría participado en un "esquema criminal de sobornos" cuando ocupaba el cargo de vicepresidente (2009 – 2017).

Trump fue acusado formalmente este jueves por el manejo indebido de cientos de archivos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago (Florida). Esa misma jornada, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes del Congreso tuvo acceso a los documentos del FBI que indican que Biden recibió 5 millones de dólares de la compañía de gas ucraniana Burisma, en la que su hijo Hunter formaba parte de la junta directiva.

"No es coincidencia que me acusaran el mismo día que se reveló que el FBI tenía pruebas explosivas de que Joe Biden recibió un soborno ilegal de 5 millones de dólares de Ucrania", dijo este sábado el expresidente durante su intervención en un evento del Partido Republicano en Carolina del Norte. "No he leído nada al respecto [en la prensa local]. Esta habría sido la noticia más grande de la historia", agregó.

¿Acusaciones por motivos políticos?

Trump tachó de "ridícula e infundada" la acusación en su contra y criticó al actual Gobierno de convertir la Justicia en un arma contra oponentes políticos, mientras se hacen de la vista gorda ante las diversas denuncias de irregularidades de Biden y su familia.

Varios congresistas republicanos también calificaron la acusación contra Donald Trump como una "grave injusticia" por motivos políticos. Algunos incluso denunciaron una intromisión en las elecciones de 2024 por parte de los demócratas. "Exactamente el mismo día en que el FBI se ve obligado a entregar al Congreso acusaciones absolutamente condenatorias y creíbles sobre la corrupción ilegal, atroz y traidora de Joe Biden, él arma a su Departamento de Justicia para acusar [a su rival]", lamentó la legisladora Elise Stefanik.

"Una república bananera"

"La extrema izquierda radical no se detendrá ante nada para interferir en los comicios de 2024, cuyo propósito es apuntalar la presidencia catastrófica y la campaña desesperada de Joe Biden", manifestó Stefanik.

Por su parte, Nancy Mace, miembro de la Cámara de Representantes, dijo que la acusación contra el expresidente se venía venir, puesto que el actual inquilino de la Casa Blanca "está tratando de eliminar a su oponente político". Además, lamentó que Estados Unidos se haya convertido en "una república bananera".

"No puedo creer que esto realmente esté sucediendo", lamentó Mace. "Cada vez que Biden está bajo el microscopio, cada vez que mostramos la corrupción de Joe Biden y su familia, hay una acusación contra Donald Trump", afirmó.