Una oleada de escándalos sexuales en Taiwán podría perjudicar al partido gobernante

Un creciente número de escándalos de acoso sexual en el campo político en Taiwán podría afectar negativamente gobernante Partido Democrático Progresista (DPP, por sus siglas en inglés) en las elecciones presidenciales y legislativas previstas para enero del próximo año, según una publicación de este domingo de South China Morning Post.

Hasta la fecha, más de 15 personas han denunciado agresiones sexuales por parte de figuras políticas. De ellas, al menos 10 implicaban al Ministerio Público o a figuras vinculadas al partido gobernante, incluidos dos casos en los que las víctimas eran hombres.

Además, salieron a la luz más casos en los que están implicadas personalidades de otros sectores sociales, escribe el diario.

En este contexto, la líder taiwanesa, Tsai Ing-wen, pidió disculpas a la sociedad. "Lo ocurrido recientemente no es una cuestión política o electoral, sino un recordatorio de que, más allá de las disculpas, debemos trabajar juntos para crear una sociedad más segura y amable", escribió la alta funcionaria en sus redes sociales. También prometió que su Gobierno elaborará una serie de reformas en materia de igualdad de género.

Mientras, los expertos consideran que "la oleada de incidentes no solo perjudicó seriamente al DPP, sino que también dañó la imagen de la propia Tsai y de su Gobierno".

Michael You Ying-lung, director de la Fundación de Opinión Pública de Taiwán, expresó que seguir ocultando esos escándalos podría perjudicar seriamente al partido en las próximas elecciones. Según You, "el DPP podría perder el apoyo de los jóvenes, las mujeres, la clase media y los sectores educados si no gestiona adecuadamente las secuelas de estas polémicas".