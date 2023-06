España: Podemos dice que concurre con Sumar sin Montero por amenazas de excluirles de la coalición

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda de España, Ione Belarra, comunicó que su partido formalizó la coalición con el movimiento político Sumar para concurrir juntos a las elecciones generales, que se celebrarán el próximo 23 de julio. Sin embargo, indicó que no contarán con la presencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por amenazas con excluirles de la coalición.

"Se nos ha amenazado con que, de no aceptar estas condiciones, seríamos excluidas de la coalición electoral, como ya ocurrió en Andalucía. Esta es una decisión que más tarde no se puede revertir", escribió en una carta dirigida a los más de 50.000 inscritos que participaron en la consulta sobre el acuerdo con Sumar, informan medios locales.

En este sentido, subrayó que Podemos no acepta el veto a Montero y denunció que el no incluirla "no solo es una decisión injusta, sino además un error político y electoral", que debe ser levantado. Asimismo, ha llamado al equipo de la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que lidera Sumar, "a continuar negociando durante la próxima semana hasta la presentación de las listas".