Joven en Perú rescata a 25 perros atrapados en el techo de un edificio en llamas (VIDEO)

Un joven colombiano residente en Lima salvó a 25 perros que se encontraban en un refugio de animales afectado por el incendio registrado el pasado viernes en la fábrica de reciclaje de al lado.

"La vida vale. Es la vida de los perros que no hablan. Es algo muy difícil verlos morir así", señaló Sebastián Arias, citado por medios locales.

La hazaña del hombre, tachado en redes sociales de 'héroe sin capa', se dio a conocer gracias a un video en el que se lo puede observar trepando por la fachada hasta el techo del edificio, sin ninguna protección especial.

🔴 AHORA: Sebastián Arias, joven colombiano, rescató a 25 perros que se encontraban atrapados en el techo de un edificio en Gamarra durante un voraz incendio esta tarde.#UltimaHora#Urgente#Ahora#LoUltimo#Peru#Lima#Incendiopic.twitter.com/6H57yFAHzW — Alerta News Perú (@AlertaNewsPeru) June 10, 2023

Cuando los residentes de la zona entendieron qué estaba sucediendo, se coordinaron para estirar una sábana y recibir cada mascota que lanzara el hombre desde lo alto del tercer piso.

Anteriormente, 10 unidades de bomberos habían acudido al lugar para controlar el siniestro y ayudar a salir a las personas que se encontraban dentro del edificio, mientras los canes quedaron atrapados en el techo de la vivienda, ahogándose por el humo.

Sebastián contó que estaba caminando por el lugar cuando vio las llamas y se dio cuenta de que los animales corrían peligro. A pesar de tener miedo a la altura, no dudó en subir los tres pisos de la casa para ayudar a los animales.

¡UN VERDADERO HÉROE! 💕🐶Sebastián Arias salvó a 25 perritos tras armarse de valor y poner su vida en juego al escalar un refugio de animales que prendió en llamas en Perú. Al ser cuestionado, dijo con humildad: “no me gustaría que mi perro muriera así”.Infórmate en… pic.twitter.com/YnBlEUmI2t — Nuestro Diario (@NuestroDiario) June 10, 2023

"Vi el incendio, vi el perro que estaba arriba en la esquina. Yo tengo este hermoso animalito y no quisiera que mi perro se muera quemado. Escuchar sus llantos, escuchar sus gemidos, no me gustaría que mi perro muriera así", dijo, citado por Latina News. "¿Cómo subí tan rápido? No sé. La adrenalina me puso a subir. El perro ya se estaba quemando, su ropa ya estaba quemada", agregó el joven que, además, sufrió varias mordidas.