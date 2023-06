Irán afirma que Occidente sería incapaz de impedirle fabricar armas nucleares si así lo deseara

Occidente no podría impedir que Irán desarrollara armas nucleares en el caso de que Teherán realmente deseara obtenerlas, ha afirmado este domingo el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí. Sin embargo, ha especificado que es "mentira" que la república islámica tenga planes de fabricar armas de destrucción masiva, ya que sus valores y creencias religiosas no se lo permiten.

"Los enemigos nos han creado un desafío nuclear durante veinte años porque saben que el movimiento en la industria nuclear es la clave para el progreso científico del país", señaló Jameneí, citado por Mehr News Agency.

"La excusa de las armas nucleares es mentira y ellos también lo saben", expresó durante una reunión que sostuvo con un grupo de funcionarios y expertos en el sector nuclear. "Basándonos en nuestro fundamento islámico, no queremos avanzar hacia las armas [nucleares]. De lo contrario, ellos no hubieran podido detenerlo, como hasta ahora no pudieron detener nuestros desarrollos nucleares", agregó el ayatolá.

Al mismo tiempo, Jameneí comunicó que Teherán no descarta llegar a un acuerdo con los países occidentales sobre el programa nuclear iraní si la infraestructura atómica del país permanece intacta. "Es posible que desee llegar a acuerdos en algunos campos. No hay nada malo en [llegar] a acuerdos, pero la infraestructura debe permanecer intacta. No debe ser dañada", aseveró.

El líder supremo de Irán indicó que la industria nuclear es uno de los componentes más importantes para el poder y la fortaleza del país, así como un elemento clave para el progreso en muchos campos.

En 2015, Irán y el grupo P5+1 (Reino Unido, China, Francia, Rusia, EE.UU. y Alemania) firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), que fijó el levantamiento de una serie de sanciones contra la República Islámica a cambio de su compromiso de no desarrollar ni adquirir armas nucleares

Sin embargo, en 2018, bajo la presidencia de Donald Trump, Washington se retiró unilateralmente del acuerdo, reintrodujo las sanciones contra Teherán e impuso nuevas medidas restrictivas adicionales. Irán, en respuesta, suspendió gradualmente sus obligaciones estipuladas en el pacto

La Administración de Joe Biden inició en 2021 negociaciones para reanudar el acuerdo, pero estos esfuerzos permanecen estancados desde 2022