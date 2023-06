Acuerdo UE-Mercosur y medioambiente: las claves de reunión de Lula y Von der Leyen

Brazil is back! With @geraldoalckmin & @DepJuscelino we discussed 🇪🇺-🇧🇷 cooperation on:👉 key #green value chains👉digital inclusion, incl. connectivity to the Amazon👉safe, secure & fair digitalisation👉green science & innovationhttps://t.co/w62Jx12caNpic.twitter.com/WDJevzpD0R