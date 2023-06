INFOGRAFÍA: Lo más importante de las mayores maniobras aéreas en la historia de la OTAN

Bajo el comando de la Fuerza Aérea de Alemania (Luftwaffe), la OTAN ha dado inicio a Air Defender 23 ('Defensor del aire 23', en español), los ejercicios aéreos de mayor envergadura en la historia de la Alianza.

A continuación, todo lo que tiene que saber sobre estas maniobras que cubrirán los cielos europeos en medio de las crecientes tensiones políticas internacionales.

La embajadora de EE.UU. en Alemania, Amy Gutmann, dijo que, si bien el entrenamiento es de naturaleza "defensiva", tiene la intención de enviar un mensaje a países como Rusia. "Me sorprendería bastante si algún líder mundial no estuviera tomando nota de lo que esto significa en términos del espíritu de esta alianza […], y eso incluye al señor Putin", comentó la diplomática. También manifestó que espera que este tipo de ejercicio militar a gran escala "no sea el último".